ASSE : Des nouvelles de Gaëtan Charbonnier après son opération

Publié par ALEXIS le 21 février 2023 à 14:33

Lors du match contre Nîmes lundi soir, toute l’équipe de l’ ASSE a eu une pensée pour Gaëtan Charbonnier. Opéré ce mardi, il donne de ses nouvelles.

Gaëtan Charbonnier a laissé ses coéquipiers de l’ ASSE seuls dans la lutte pour le maintien en Ligue 2, à cause d’une blessure au genou droit, contractée face à Dijon (2-0), le 11 février dernier. Il s’est fait mal tout seul, et le diagnostic a révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Comme prévu, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a donc subi une intervention chirurgicale, ce mardi.

Bien avant, il a eu le droit au soutien de ses coéquipiers en zone mixte, après leur victoire sur Nîmes Olympique (1-2), lundi. Niels Nkounkou lui a rendu hommage en célébrant son but contre les Crocos. L' ASSE et son entraîneur Laurent Batlles ont dédié cette victoire, dans le Gard, à leur N°10.

« J’ai dit aux joueurs qu’on avait une chance extraordinaire d’être sur le terrain, car on a une pensée énorme pour Charbo'. Il a vécu quelque chose dramatique pour un sportif de haut niveau. Je leur avais dit de jouer ce match pour lui et de le gagner pour lui. Je suis très content pour ça. Je sais qu’il se fait opérer demain (aujourd'hui, ndlr), je pense fort à lui », a déclaré le capitaine de l' ASSE, Anthony Briançon, lundi soir.

ASSE : Charbonnier, « opération terminée, tout s'est bien passé »

Après l’opération de son genou, Gaëtan Charbonnier a donné de ses premières nouvelles, via les réseaux sociaux. Il assure que l’intervention s’est déroulée sans souci. « Opération terminée, tout s'est bien passé. Merci à l’ ASSE pour la victoire de lundi soir et la dédicace. Merci à tous pour vos messages […]. Youhou, c’est le début d’un long chemin, mais je reviendrais en force. Merci pour vos messages. »