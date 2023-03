ASSE Mercato : Une pépite de Saint-Etienne dévoile son avenir

Publié par ALEXIS le 02 mars 2023 à 12:26

Prêté par l’ ASSE au Puy Foot, Maxence Rivera s'épanouit en National. À 4 mois de la fin de son bail en Haute-Loire, il évoque son avenir.

Formé à l’ ASSE et lancé en équipe professionnelle en juin 2020, Maxence Rivera (20 ans) a quitté Saint-Etienne l’été dernier, afin de trouver plus de temps de jeu. Il est prêté à Puy Foot 43 cette saison. Jouant régulièrement avec le club auvergnat, le polyvalent ailier se réjouit d’enchaîner les matchs en National 3.

« Ici, je me sens bien, avec l’équipe, le staff, donc c’est déjà un bon point. J’essaie d’enchainer les matchs, de faire le maximum, d’être le plus performant possible, d'apporter une plus-value à l’équipe. »

Le joueur de l’ ASSE a pris part à 19 matches, dont 16 en championnat (N) avec sa nouvelle équipe. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Toujours lié au club ligérien jusqu'en juin 2024, Maxence Rivera est suivi par la direction sportive des Verts. Il a été supervisé, puis félicité par Loïc Perrin, pour son but égalisateur contre le FC Villefranche (1-1), il y a une semaine.

« S’ils ont envoyé un message, c’est qu’ils sont plutôt attentifs. C’est bien qu’ils regardent les matchs que je fais, ça veut dire qu’il me donne de l’importance. C’est bien pour mon retour là-bas peut-être », s'est réjouit le jeune attaquant, en conférence de presse.

ASSE Mercato : Maxence Rivera, « je suis stéphanois encore l’année prochaine... »

À quelques mois de la fin de son contrat en Auvergne, la pépite de l' ASSE songe évidemment à son retour dans le Forez. Toutefois, Maxence Rivera n’a pas vraiment de certitude sur son avenir au terme de son prêt au Puy Foot. « Franchement, je ne sais pas, on verra. Après il me reste encore un an à Saint-Etienne. Je suis sous contrat avec le club. Je suis stéphanois encore l’année prochaine, pour l’instant », a répondu le joueur, interrogé sur son futur chez les Verts.