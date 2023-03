PSG Mercato : Mbappé réserve une surprise inattendue au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 17:26

Malgré une prolongation de contrat en mai dernier, le PSG n’est pas à l’abri d’un départ de Kylian Mbappé. Le joueur pourrait faire une annonce forte.

Auteur d’une nouvelle saison époustouflante, avec notamment 29 buts et 7 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé continue d’être au centre de toutes les attentions au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale étant conscient que le nouveau contrat de son attaquant ne le met pas à l’abri d’un transfert historique l’été prochain. D’autant que plusieurs sources locales et étrangères assurent que l’enfant de Bondy regrette sa prolongation et voudrait partir au Real Madrid au terme de la saison.

« L'information que j'ai, c'est qu'une possibilité pourrait s'ouvrir en 2023, si Mbappé reste ferme dans sa volonté de renouvellement et dit au PSG qu'il ne va pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, et qu'à partir de là, comme l'a également rapporté L’Équipe, il pourrait y avoir une possibilité que le PSG mette un prix sur lui et que le Real Madrid soit prêt à le payer.

Mais, vraiment, il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif. Nous devons voir ce qui se passe avec le PSG en Ligue des champions et à partir de là, peut-être que nous commencerons à en savoir plus ou que Mbappé lui-même nous donnera plus d'indices », a expliqué le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon à Bernabeu Digital. Et aux dernières nouvelles, les Merengues seraient toujours disposés à casser leur tirelire pour le partenaire de Lionel Messi et Neymar.

PSG Mercato : Le Real Madrid prépare une nouvelle folie pour Mbappé

Après avoir échoué de peu de le récupérer gratuitement l’été passé, le Real Madrid n’aurait pas abandonné son rêve d’avoir Kylian Mbappé dans ses rangs. En effet, le quotidien madrilène ABC révèle ce jeudi que Florentino Pérez préparerait une folie pour le buteur du Paris Saint-Germain. Le média espagnol indique que la Maison-Blanche serait disposée à mettre sur la table des négociations un chèque de 220 millions d’euros pour contraindre Nasser Al-Khelaïfi à lui céder Mbappé l’été prochain.

Une tendance confirmée par OK Diario, qui assure que le Real Madrid continue de surveiller la situation de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco peut effectivement changer d’air lors du prochain marché de l’été. Du côté de Madrid, la sérénité règne au Real, et au sein de la direction du club, on assure que « s’il doit venir et qu'il correspond aux critères du club, il viendra ».