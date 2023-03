Bayern Munich-PSG : Thomas Müller provoque déjà Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 17:28

Entrée en cours de jeu lors du match aller au Parc des Princes, Kylian Mbappé avait donné des sueurs froides au Bayern Munich. Sans impressionner Thomas Müller.

Battu (1-0) le 14 février passé devant son public du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est déterminé pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Sous l’impulsion d’un Kylian Mbappé gonflé à bloc après s’être fait refuser deux buts au match aller pour des positions de hors jeu, l’équipe parisienne veut aller arracher son ticket pour les quarts de finale de la Champions League.

Surtout que des absents de taille feront leur retour dans le groupe de Christophe Galtier pour le voyage en Allemagne. Cependant, les joueurs du club bavarois ne craignent pas les Rouge et Bleu. Et c’est Thomas Müller qui s’est chargé de faire passer ce message aux Parisiens.

PSG : Thomas Müller n’est pas impressionné par Kylian Mbappé

Dans une interview accordée au quotidien Bild, Thomas Müller est revenu sur la victoire du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et même si Kylian Mbappé est parvenu à secouer l’équipe du Paris SG lors de son entrée en jeu, l’attaquant international allemand de 33 ans estime qu’il ne faut pas surestimer l’influence de la star française de 24 ans sur le match retour prévu à l’Allianz Arena, le 8 mars.

« Lorsque Paris a fait entrer Mbappé, on menait 1-0. Il a tout de suite montré sa qualité. Mais il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été. Sur l'une de ses actions les plus dangereuses, il était clairement hors-jeu », a expliqué Müller avant d’ajouter : « bien sûr, un joueur comme lui se retrouve toujours en position de conclure les actions. C’est un danger absolu, ça ne fait aucun doute. Actuellement, c’est peut-être le meilleur finisseur (au monde) ».