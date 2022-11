PSG-Bayern Munich : Thomas Müller répond cash à Luis Campos !

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2022 à 17:07

Le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions continue de faire réagir. Après Luis Campos, Thomas Müller a annoncé la couleur pour le choc PSG-Bayern Munich.

L'occasion pour le PSG de se venger du Bayern Munich

Un peu plus de deux ans après la défaite en finale face au Bayern Munich, en août 2020, le Paris Saint-Germain retrouve le club allemand en 8es de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Même s’il n’était pas du voyage, Luis Campos pense que le champion de France en titre a une belle occasion de se venger de l’équipe bavaroise.

« C'est une grande opportunité pour prendre notre revanche, beaucoup de nos joueurs avaient disputé cette finale. L'objectif est de faire deux grands matchs pour passer en quarts de finale (...) Oui, c'est une grande opportunité de faire cette correction (par rapport à 2020), de démontrer à l'Europe entière que le PSG est l'une des meilleures équipes au monde », a confié le conseiller football des Rouge et Bleu au micro de RMC Sport. En Allemagne, on attend également le PSG de pied ferme.

Bayern Munich : Thomas Müller veut aussi régler des comptes avec le PSG

Lors de la saison 2020-2021, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions avait programmé une double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Thomas Müller s'était montré chambreur avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers en leur promettant en avance un « au revoir ». À l’issue des deux matchs, c’est finalement le PSG qui s’était qualifié au détriment de l’équipe bavaroise. Dans une vidéo publiée ce lundi après le tirage des huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles, l'attaquant du Bayern, qui va à nouveau retrouver les Rouge et Bleu, s’est voulu sobre dans sa réaction. Via son compte Instagram, l’international allemand de 33 ans a lâché :

« Paris, une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Malheureusement, l'une des deux équipes ne pourra pas rejoindre le tour suivant... Cette fois, pas de au revoir. Déjà la dernière fois, j'avais beaucoup de respect pour Paris. J'ai déjà hâte de disputer ce gros duel l'année prochaine. » Conscient de la puissance de frappe de l’équipe de Christophe Galtier cette saison, Thomas Müller se veut donc plus pondéré pour le choc à venir en février et mars prochain.