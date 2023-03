PSG Mercato : Mbappé donne une indication sur son avenir à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 09:16

En marge de la victoire contre le FC Nantes, match au cours duquel il a battu le record de buts de Cavani, Kylian Mbappé a évoqué son avenir avec le PSG.

Malgré une prolongation signée en mai dernier et le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé pourrait changer d’air l’été prochain. Pour beaucoup d’observateurs, si le Champion de France se fait une nouvelle fois éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant de 24 ans pourrait réclamer son départ pour le Real Madrid à l’issue de la saison en cours.

Le PSG ne pouvant pas prendre le risque de le voir partir librement dans un an. Samedi soir au Parc des Princes, après être devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu en inscrivant son 201e but face au FC Nantes, le Champion du monde 2018 a très clairement avoué que s’il liait son avenir à la Champions League, il aurait quitté le club de la capitale française depuis belle lurette.

« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l’instant, je ne pense à rien d’autre que de faire les beaux jours du Paris SG », a déclaré Mbappé dans des propos rapportés par L’Équipe, avant de s’exprimer sur le Ballon d’Or.

PSG : Kylian Mbappé juge ses chances pour le Ballon d’Or

Arrivé deuxième derrière Lionel Messi aux Trophées FIFA The Best 2023, Kylian Mbappé croit toujours en ses chances pour le prochain Ballon d’Or. Surtout si ses performances actuelles se poursuivent jusqu’à la fin de la saison.

« Bien sûr, le Ballon d'Or est toujours un objectif. Pour un joueur de ma catégorie, c'est quelque chose que j'ai en ligne de mire, mais ce n'est pas la priorité du moment ni la période. Ça reste dans un coin de ma tête, c'est normal. Si ça continue, on ne sera pas très loin », a confié le partenaire de Lionel Messi et Neymar.