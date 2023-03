PSG Mercato : Le Paris SG violemment attaqué pour Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 11:58

Si le PSG tient absolument à garder Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin prochain, Nasser Al-Khelaïfi devra faire face à la concurrence de la MLS.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au terme de la saison, Lionel Messi ne sait toujours pas où il évoluera l’exercice suivant. Si le Champion de France en titre aimerait le voir poursuivre en Ligue 1 jusqu’en juin 2024, voire 2025, l’attaquant de 35 ans attend le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 8 mars à l’Allianz Arena pour prendre sa décision. Une élimination du PSG pourrait le pousser à faire ses adieux à la France dans quelques mois. Concernant l’avenir, si Messi aurait pour ambition de rester encore en Europe, la Major League Soccer est prête à tout pour l’accueillir la saison prochaine.

PSG Mercato : Le patron de la MLS monte au créneau pour Lionel Messi

Alors que David Beckham et l’Inter Miami rêvent de Lionel Messi depuis plusieurs mois déjà, le président de la Major League Soccer a publiquement annoncé que son institution ferait tout le nécessaire pour rendre possible l’arrivée de la star argentine dans le Championnat américain.

« Vous avez peut-être affaire au joueur le plus spécial de l’histoire de ce sport. Si vous vendez quelque chose qui appartient au collectif, le collectif doit l’approuver. Donc, quelle que soit la décision de Jorge Mas (propriétaire de l’Inter Miami), avec l’aide de Todd Durbin (vice-président exécutif de la MLS) pour structurer quelque chose, si nous avons l’opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus. Il faudrait structurer un accord qui convienne à Messi et sa famille. De quelle façon ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd’hui », a déclaré Garber dans une interview accordée au média britannique The Athletic.