PSG Mercato : Un milieu de terrain a échappé à Luis Campos

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 09:24

Alors que le PSG voulait se renforcer l'été dernier, Luis Campos est passé tout proche de valider le renfort d'Ibrahim Sangaré, qui joue au PSV Eindhoven.

L'été dernier, le PSG s'activait pour recruter un milieu de terrain afin de garnir son entrejeu. Finalement, le choix s'est porté sur le Portugais Vitinha, qui s'est engagé au Paris SG contre plus de 40 millions d'euros en provenance du FC Porto. Renato Sanches et Fabian Ruiz ont également débarqué dans la capitale pour apporter de la profondeur à un secteur de jeu qui en a souvent manqué ces dernières années. Cependant, un autre joueur aurait lui aussi pu devenir Parisien cet été.

Comme le rapporte Foot Mercato, Luis Campos a rapidement ciblé les lacunes du PSG au moment de son arrivée, et souhaitait donc se concentrer sur le milieu de terrain. Très vite, le directeur sportif du Paris SG s'est notamment penché sur le profil d'Ibrahim Sangaré, qui jouait alors avec le PSV Eindhoven. Tandis que le Paris Saint-Germain semblait tenir un accord pour l'international ivoirien (24 sélections), le joueur a finalement fait marche arrière au dernier moment, et est resté aux Pays-Bas.

PSG Mercato : Sangaré s'explique sur son choix de rester au PSV

Tandis que le deal semblait tout proche d'être conclu entre le PSG et Ibrahim Sangaré, l'ancien joueur du Toulouse FC a prolongé au sein de son club, un choix sur lequel est revenu le principal intéressé. "Le plan sportif, le projet du club et ma progression, c’est tout ça qui m’ont permis de rester ici, confie le joueur. Dès le jour où j’ai mis les pieds ici et vu l’accueil que j’ai eu, je me suis senti chez moi. Je suis très content d’être ici."

Le PSG est donc passé à côté du joueur ivoirien, ce qui a forcé le club à se pencher sur d'autres profils. Les Parisiens devront donc se montrer plus prudents, et plus convaincants, à l'avenir, pour se renforcer. Alors que le club avance très bien sur le dossier menant à Bernardo Silva, il va falloir se montrer efficace pour recruter le Portugais, et ne pas essuyer un nouvel échec.