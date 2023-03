FC Nantes : Ignatius Ganago très touché par le geste de Mbappé

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 11:40

Alors qu'il sort d'un deuil terrible, Ignatius Ganago, attaquant du FC Nantes, est revenu sur le soutien apporté par Kylian Mbappé dans cette épreuve.

Les dernières semaines ont, sans aucun doute, été très compliquées pour Ignatius Ganago. En effet, l'attaquant du FC Nantes a perdu sa fille en février, ce qui l'a éloigné des terrains pendant quelque temps. De retour avec les Canaris, le joueur est revenu sur cette terrible épreuve après la rencontre pour le PSG. Dans les colonnes de Ouest-France, l'ancien joueur du RC Lens a expliqué toute la force procurée par les nombreux soutiens qu'il a reçu dans le monde du football, qui a appris avec émotion la triste nouvelle.

Dans cet entretien, Ignatius Ganago remercie les gens qui l'ont soutenu, et affirme sa volonté de continuer à performer avec le FC Nantes. "C’était compliqué au début parce que c’était encore tout frais. Même aujourd’hui, c’est encore un peu compliqué. Mais, il y a beaucoup de gens qui m’ont soutenu, qui m’ont donné de la force. Et ça aussi, ça m’a vraiment marqué. Tout ce que je fais aujourd’hui, c’est pour elle. Je veux me battre pour elle. Je remercie aujourd’hui tous ceux qui m’ont soutenu."

FC Nantes : Kylian Mbappé a apporté son soutien à Ignatius Ganago

En marge de la rencontre opposant le FC Nantes au PSG, Kylian Mbappé a tenu à discuter avec le buteur des Canaris pour lui apporter son soutien. "J’ai parlé par exemple avec Kylian (Mbappé), il m’a donné beaucoup de force. Cela fait plaisir de voir des gens comme ça qui pensent à toi." Une belle preuve de fair-play et d'humanisme de la part du champion du monde 2018.

Alors que le FCN connaît son tirage en Coupe de France pour la demi-finale, Ignatius Ganago aura sans doute à cœur de performer durant cette rencontre clé de la saison du FC Nantes. Plus motivé que jamais, le buteur des Canaris veut "continuer à jouer au foot" pour la "rendre fière". Une belle motivation pour ce joueur qui a vécu une épreuve terrible, mais qui semble en être sorti plus fort que jamais.