FC Nantes : Andy Delort réagit au tirage au sort de la demi-finale

Publié par Enzo Vidy le 03 mars 2023 à 11:08

Alors que le FC Nantes affrontera l' OL en demi-finale de Coupe de France, Andy Delort n'a pas caché son envie d'aller au bout de cette compétition.

Après le huis clos face à Lens lors du quart de finale de la Coupe de France remporté 2-1 par le FC Nantes, les supporters canaris croisaient les doigts pour que leur équipe puisse joueur une nouvelle demi-finale à la Beaujoire. Un rêve devenu réalité puisque le FCN recevra l' OL début avril pour s'offrir une nouvelle finale au Stade de France.

Un tirage forcément difficile sur le papier, mais très alléchant pour les supporters qui vont à nouveau répondre présents pour pousser le FC Nantes à s'imposer. Déjà vainqueurs de la compétition la saison dernière, les Nantais savent très bien qu'une nouvelle victoire leur permettrait de se qualifier directement en phase de poules de la Ligue Europa. Quelques instants après le tirage au sort, un attaquant du FC Nantes, battu en finale l'année dernière avec l'OGC Nice, n'a pas caché son ambition.

FC Nantes : Andy Delort veut remporter la Coupe de France avec le FCN

Il n'a pas tardé à réagir après l'annonce de la demi-finale entre le FC Nantes et l' OL. Arrivé cet été au FCN en provenance de l' OGC Nice, Andy Delort garde encore les douloureux souvenirs de la finale perdue l'an dernier avec le Gym face aux Canaris. De ce fait, il est déterminé à remporter le trophée avec le FC Nantes cette saison.

"Très content de recevoir cette demi-finale pour retrouver notre public. On connaît l'ambiance qu'il y a à la Beaujoire et ça sera à nous de faire un gros match pour les emmener au Stade de France. On a envie d'y retourner même si j'étais dans le camp adverse lors de la finale. Je veux la gagner cette année, pour les joueurs, les supporters et pour tout le monde." Des mots forts de la part d'Andy Delort, qui devraient plaire aux supporters du FC Nantes.