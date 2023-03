Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2023 à 19:38

Désireux de renforcer son secteur offensif dès cet été, le PSG veut attirer Randal Kolo Muani. Luis Campos serait même déjà passé à l’action pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort.

Après une énième élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se penche déjà sur la construction de son équipe en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, les rumeurs enflent au fil des jours et plusieurs noms sont régulièrement associés au club de la capitale. Si le quotidien catalan Sport a révélé ce dimanche que Nasser Al-Khelaïfi songe notamment à payer les 200 millions d’euros de la clause libératoire d’Erling Haaland à l’été 2024, France Football annonce que Luis Campos suivrait de très près la situation de Randal Kolo Muani.

Auteur de 16 buts et 14 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 24 ans plaît énormément au conseiller football, qui le voit comme le pivot parfait pour accompagner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne. Mais le Paris SG devra s’attendre à une rude bataille puisque Kolo Muani ne manque pas de courtisans.

PSG Mercato : Grosse concurrence pour Kolo Muani

Un an seulement après son arrivée libre en provenance du FC Nantes, Randal Kolo Muani pourrait ne pas faire long feu à l’Eintracht Francfort. D’après France Football, le club allemand n’a pas forcément l’intention de le vendre, mais si un prétendant venait à formuler une offre plus élevée que les 60 millions d’euros offert par le Real Madrid en juillet 2019 pour récupérer l’international serbe Luka Jovic, une réflexion pourrait être menée autour de l’avenir de l’ancien protégé d’Antoine Kombouaré. Si ce montant ne peut pas constituer une sérieuse menace pour le PSG, Luis Campos devra tout de même compter avec la concurrence de Liverpool, de Manchester United et du Bayern Munich dans ce dossier.