Real Madrid Mercato : Luka Jovic vers un transfert en Serie A

Publié par Timothée Jean le 11 août 2021 à 21:15

En grande difficulté au Real Madrid, Luka Jovic pourrait faire ses valises et rebondir en Série A cet été. Selon les informations de Repubblica, des émissaires madrilènes ont sondé l’AS Rome en vue de son transfert.

Real Madrid Mercato : Luka Jovic proposé à l’AS Rome ?

Transféré à l'été 2019 au Real Madrid, pour plus de 60 millions d'euros, Luka Jovic n'a pas confirmé les attentes placées en lui en Espagne. Impressionnant sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, l'international serbe est barré par une rude concurrence au sein de l’attaquant madrilène. La direction madrilène envisagerait alors de se séparer de lui lors de ce mercato estival.

Après un prêt mitigé à Francfort la saison dernière, Luka Jovic ne devrait pas poursuivre son aventure dans la capitale espagnole la saison prochaine. Selon les dernières informations de Repubblica, des intermédiaires madrilènes l’auraient proposé à l’AS Rome. Le club romain cherche un nouvel avant-centre pour compenser le possible départ d’Edin Dzeko pressenti à l’Inter Milan et étudierait la proposition madrilène. Pour le moment, la direction de la Louve n’aurait pas encore donné sa réponse au Real Madrid, mais cela ne saurait tarder.

Une opération compliquée pour Real Madrid

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Real Madrid, Luka Jovic vit peut-être ses dernières semaines dans la capitale espagnole. À Madrid, on s’attend à ce que le joueur de 23 ans retrouve plus de temps de jeu dans un nouveau championnat. La source explique que les dirigeants madrilènes souhaiteraient que l’équipe entrainée par José Mourinho prenne en charge l’intégralité du salaire du joueur. Mais le Special One ne serait pas vraiment intéressé par le profil de l’ancien attaquant de Francfort.

Le deal entre les deux écuries s’annonce donc très compliqué. Pour rappel, Luka Jovic a disputé que 21 rencontres en Liga pour 2 buts et 1 passe décisive. Sa valeur marchande est fixé à 20 millions d'euros, selon Transfertmarkt.