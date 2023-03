Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 19:00

Un fait insolite s’est produit ce lundi devant la Commanderie. Un fan de l’ OM a réclamé le départ de Leonardo Balerdi d’une manière inattendue.

Au lendemain du match nul face au RC Strasbourg, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, la colère ne descend pas du côté l’ OM. Ce lundi, un supporter marseillais a entamé une drôle d’initiative pour manifester son mécontentement vis-à-vis d'un joueur en particulier. Il a initié une « grève de la faim » devant la Commanderie afin de réclamer le départ de Leonardo Balerdi, qui enchaine des prestations mitigées à l'Olympique de Marseille.

Encore en difficulté face au RC Strasbourg, puis expulsé dès la première demi-heure de jeu, le défenseur argentin semble avoir exaspéré ce fan marseillais ,qui exige sa mise à l’écart. « Balerdi, il ne faut plus qu'il joue à l' OM. Il n'y a rien de méchant. Je fais passer mon message pour le peuple marseillais. Sans gros mots, sans insultes. Je veux que ça cesse. Je veux des vrais joueurs de ballons à l' OM », a-t-il expliqué devant le personnel de sécurité de l' OMvenu à sa rencontre.

Pour appuyer sa démarche, le supporter a amené avec lui une pancarte où étaient gravés quelques messages hostiles. « Balerdi dehors, je fais la grève de la faim, le peuple marseillais ne veut plus de toi », pouvait-on lire sur l’écriteau. S'il n'y a rien de gravissime, ce geste étonnant a beaucoup fait sur les réseaux sociaux. Et l’ancien défenseur du Borussia Dortmund a vu sa cote de popularité s'effondrer un peu plus auprès des supporters phocéens.

OM : Leonardo Balerdi conserve toujours confiance

Alors qu’il aurait pu rejoindre l’Ajax Amsterdam durant le dernier mercato hivernal, Leonardo Balerdi a préféré poursuivre son aventure à l’ OM où il conserve la confiance de son entraîneur. Même lorsque l’Argentin a été sifflé par le public Vélodrome, Igor Tudor l’a toujours défendu et a fait de lui l’un de ses joueurs les plus utilisés de la saison avec 36 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Il est donc peu probable que cette protestation du supporter de l' OM ait l’effet escompté. En revanche, Leornardo Balerdi devra vite se ressaisir et enchainer des prestations plus solides afin d’inverser la tendance à l’ OM. L’été prochain, le jeune joueur pourrait aussi profiter de la fenêtre de transfert pour changer de club.