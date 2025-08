OL Mercato : Le LOSC prêt à contrarier Lyon sur une priorité

Le gardien de but inscrit en tête sur la liste de l’OL pour prendre la place de Lucas Perri est aussi visé par le LOSC, qui cherche le successeur de Lucas Chevalier.

Mercato : Majorque se montre exigent pour Greif

L’OL a transféré son gardien de but numéro 1, Lucas Perri, à Leeds United en Premier League, contre 16 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus. Pour remplacer ce dernier, les dirigeants de Lyon ont choisi Dominik Greif du RCD Majorque en Espagne. Son profil serait le plus proche de celui du portier brésilien. « Nous avons besoin d’un gardien similaire au profil de Lucas Perri », a indiqué Paulo Fonseca, dans le journal Le Progrès.

Cependant, l’Olympique Lyonnais doit fournir un effort financier pour débaucher le portier du club basque. « C’est un excellent gardien. Certaines équipes s’intéressent à lui. Nous n’allons pas le laisser partir ou faire de cadeaux, car c’était notre gardien titulaire, la saison dernière », a prévenu Jagoba Arrasate, entraîneur du club majorquin.

Le LOSC vise aussi Dominik Greif, la priorité de l’OL

En plus de l’exigence élevée du club de Liga, Lyon doit désormais affronter la concurrence de Lille OSC pour Dominik Greif. Il est également sur la short-list du club nordiste, selon les informations du média espagnol Ultima Hora.

Le LOSC cherche en effet un successeur à Lucas Chevalier, qui pourrait faire l’objet d’un transfert au PSG avant la fin du mercato. Mais l’imposant portier international slovaque (1,97 m) pencherait plus vers Lyon à en croire les échos en provenance d’Espagne.

Entré dans sa dernière année de contrat à Majorque, Dominik Greif est évalué à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Quant à la récente offre de la Direction de l’OL, elle est estimée à 4 millions d’euros.