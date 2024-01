A quelques jours de la fin de ce mercato hivernal, l'OM fait face à un grand intérêt d'un cador de Liga pour Leonardo Balerdi.

Mercato OM : Leonardo Balerdi dans le viseur de l'Atletico Madrid

A l'approche de la fin du mercato, Pablo Longoria a plusieurs dossiers chauds sous la main dont ceux relatifs à la signature de Quentin Merlin et le départ de Giovanni Reyna à Dortmund. Mais voilà qu'il va devoir faire face un autre cas des plus inattendus du groupe de Gennaro Gattuso. Pendant qu'il s'active à renforcer le secteur défensif de l'Olympique de Marseille, l'Atletico Madrid veut chiper l'un des hommes les plus importants de ce secteur au club. Il s'agit de Leonardo Balerdi, qui intéresse fortement le club espagnol selon le journaliste Marcos Benito. Pour l'heure, aucune offre officielle n'a été envoyée sur la table de la direction du club phocéen pour Balerdi. Le joueur est encore sous contrat à l'OM jusqu'en 2026. Pour le faire déloger de la Cannebière, le club dirigé par Diego Simenone devra débourser tout au moins 10 millions d'euros, soit l'équivalent de la valeur marchande actuelle du défenseur argentin.

Leonardo Balerdi, un joueur moqué devenu titulaire

En juillet 2021, l'Olympique de Marseille déboursait onze millions d'euros pour la signature de Leonardo Balerdi, en provenance du Borussia Dortmund. S'il a connu des débuts très difficiles, le défenseur central de 24 ans a pris tout son temps pour s'imposer chez les Marseillais. Objet de raillerie, l'Argentin avait laissé planer quelques doutes sur son potentiel en raison de ses erreurs individuelles qui ont couté quelques points à l'OM. Mais depuis plus d'une saison maintenant, Balerdi a pris de l'ampleur au point de devenir un cadre du vestiaire.

Le défenseur central a su s'imposer et devenir un titulaire indiscutable dans le groupe de Gennaro Gattuso. Ses belles performances ont tapé dans l'œil de Diego Simeone, qui apprécierait particulièrement le profil de Leonardo Balerdi, qu'il verrait bien chez les Colchoneros. Toutefois, malgré cet intérêt de l'ATM, l'Argentin ne devrait pas quitter l'OM cet hiver.