Alors qu’il est régulièrement annoncé sur le départ, Leonardo Balerdi a coupé court aux rumeurs sur son avenir à l’OM durant ce mercato hivernal.

Mercato OM : Leonardo Balerdi ne songe pas à un départ

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a subi une élimination douloureuse face au Stade Rennais en seizièmes de finale de la Coupe de France, après une séance de tirs au but éprouvante (1-1, 8-9 tab). Et pour ce déplacement en Bretagne, le défenseur central de l'OM, Leonardo Balerdi, était titulaire. Son association aux côtés de Samuel Gigot n'a pas empêché la sortie prématurée de son équipe de cette compétition.

En marge de cette affiche contre le Stade Rennais, le défenseur argentin a accordé une interview à la chaîne BeIN Sports. L’occasion pour lui de faire une grosse mise au point sur son avenir à l’OM. Malgré les nombreuses critiques qui ont émaillé ses prestations irrégulières, Leonardo Balerdi ne songe pas pour l’instant à quitter le navire phocéen. Le défenseur de 24 ans est heureux à Marseille et n’a pas l’intention de changer de club de si tôt. « Aujourd'hui, je me sens meilleur sur le plan de la confiance. Je me sens bien ici », a-t-il indiqué.

Leonardo Balerdi en pleine confiance à l'Olympique de Marseille

Arrivé à l’OM en juillet 2021 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi estime que toutes les années passées sous le maillot phocéen l’ont permis de « grandir dans tous les domaines », soulignant une confiance accrue en lui-même, qui résulte d’un travail personnel au fil des années. « Grâce à Dieu, j'ai amélioré ma technique, ce qui nous aide beaucoup, mes coéquipiers, et moi », a-t-il ajouté.

En quatre années passées à l'OM, Leonardo Balerdi a disputé 114 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 86 rencontres de Ligue 1. Il est déterminé à poursuivre son parcours au sein du club entraîné par Gennaro Gattuso, où son contrat expire en juin 2026. Ses différents prétendants sont donc avertis.