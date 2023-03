Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 22:04

Très peu utilisé avec le Stade Rennais cette saison, Alan Do Marcolino va avoir l'occasion de se démarquer avec le Gabon puisqu'il a été sélectionné.

Après les deux derniers mois plus que moyens réalisés par le Stade Rennais, il ne faudra pas s’attendre à voir beaucoup de Rouge et Noir appelés en sélection lors du prochain rassemblement du mois de mars. Actuellement 5e du championnat, les hommes de Bruno Genesio semblent de plus en plus fébriles au fil des rencontres, et la dernière rencontre face à l’AJ Auxerre, samedi à l’Abbé Deschamps (0-0), en est le parfait exemple.

Indispensable la saison dernière, certains joueurs du Stade Rennais sont devenus méconnaissables, à l’image d'un Lovro Majer, qui n’arrive plus à faire parler sa justesse technique et sa vista qui faisaient des ravages l’an dernier. Idem pour Benjamin Bourigeaud, qui est presque devenu invisible sur la pelouse depuis la blessure d’Hamari Traoré. Inutile de préciser que ces deux joueurs ne devraient pas être convoqués avec leur nation respective.

Cependant, un attaquant du SRFC, qui ne joue quasiment jamais depuis le début de la saison avec le Stade Rennais, a été convoqué pour participer au prochain rassemblement de sa sélection.

Stade Rennais : Alan Do Marcolino sélectionné avec le Gabon

C’est le deuxième joueur du Stade Rennais à obtenir cette magnifique distinction. Après Ibrahim Salah, sélectionné avec le Maroc, c’est au tour d’Alan Do Marcolino d’être convoqué. Le jeune attaquant de 20 ans participera donc au prochain rassemblement du Gabon à la fin du mois de mars.

La sélection gabonaise disputera deux rencontres à l’occasion des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec une double confrontation face au Soudan. C’est la deuxième fois qu’Alan Do Marcolino est appelé avec le Gabon, puisque cela avait déjà été le cas lors du mois de juin 2022, où il avait disputé ses premières minutes face à la République démocratique du Congo.