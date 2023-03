Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 06:10

Après son triste 0-0 à Auxerre, le Stade Rennais inquiète, et tout laisse à penser que le match face à Paris dimanche va être compliqué pour le SRFC.

Une prestation sans saveur et sans envie. Voilà comment qualifier l'après-midi du Stade Rennais à Auxerre samedi au stade Abbé-Deschamps. Dans une rencontre où les Bretons ne se sont quasiment jamais montrés dangereux, ils ne pouvaient pas espérer mieux qu'un piètre 0-0 qui est déjà bien cher payé quand on regarde le contenu du match des Rouge et Noir.

Plusieurs signes ne cessent d'inquiéter les supporters et observateurs du Stade Rennais, notamment la première période contre l'AJA, qui fait certainement partie des plus mauvaises depuis le début de la saison. En seconde période, les changements de Bruno Genesio ont permis au SRFC de ne pas sombrer, bien aidés par le manque d'efficacité des Auxerrois qui n'ont pas cadré la moindre frappe sur les 90 minutes. Un miracle sur lequel il ne faudra surtout pas compter dimanche prochain.

Parce que oui, l'adversaire ne sera pas tout à fait du même calibre le week-end prochain. Le Stade Rennais a rendez-vous avec le PSG au Parc des Princes, et même si Paris n'est pas au top de sa forme, les Rouge et Noir ont tout intérêt à proposer autre chose, sous peine de repartir en Bretagne avec une valise plus que remplie. Mais à l'heure actuelle, la vraie question est de savoir s'ils en sont réellement capables.

Stade Rennais : Le retour au 4-3-3, la seule chance du SRFC à Paris ?

Inutile de préciser que le Stade Rennais ne part pas en ballotage favorable pour ce déplacement à Paris. La prestation face à Auxerre n'a fait que confirmer les doutes, et laisse planer une vive inquiétude avant d'affronter les partenaires de Kylian Mbappé. Cependant, Bruno Genesio possède une solution pour changer le visage de son équipe sur le terrain.

En effet, lorsque le Stade Rennais évolue dans un 4-3-3, le niveau de jeu est bien meilleur, et l'équipe semble bien plus équilibrée sur l'aspect défensif. Il serait donc préférable que le technicien breton opte pour ce système de jeu au Parc des Princes dimanche, car le schéma de jeu en 4-4-2 ne fonctionne pas, et le remettre en place d'entrée de jeu face au PSG condamnerait sans doute le Stade Rennais à une soirée cauchemardesque.