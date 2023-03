Publié par Timothée Jean le 16 mars 2023 à 17:05

Prêté par Manchester City, Issa Kaboré ne devrait pas s’inscrire dans la durée à l’ OM. L’international burkinabé se rapproche d’un départ.

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est montré hyperactif sur le marché des transferts, où une douzaine de recrues ont débarqué cet été à l’ OM. La plupart d’entre eux ont rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt. C’est notamment le cas d’Issa Kaboré, arrivé en provenance de Manchester City.

Après un passage encourageant à Troyes, le latéral droit a été envoyé à l’ OM dans le but de poursuivre sa progression en Ligue 1. Sauf que le joueur de 21 ans peine à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. La faute à une rude concurrence à son poste, où Jonathan Clauss s’est imposé comme un titulaire indiscutable.

L’international burkinabé doit donc se contenter d’un faible temps de jeu à l’ OM. Et lorsqu’il est aligné, l’ancien joueur de Troyes peine à rehausser son niveau de jeu. Il livre régulièrement de pâles copies, au point où ses prestations décevantes passent très mal du côté de Marseille.

OM Mercato : Mauvais et trop cher, Issa Kaboré devrait quitter Marseille

Interrogé par Football Club de Marseille, Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur la situation d’Issa Kaboré à l’ OM. Le milieu de terrain retraité, devenu consultant sportif, ne mâche pas ses mots concernant le joueur prêté par Manchester City. « La vraie question que je me pose, c’est est-ce que ce joueur est capable de passer un palier ? Parce que (…) Issa Kaboré n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation, qu’on peut avoir peut-être gratuitement, ailleurs. Il n’a pas assez de personnalité », a-t-il déclaré.

Issa Kaboré pourrait poursuivre son aventure sur la Canebière si l’ OM venait à lever son option d’achat estimée à environ 20 millions d’euros. Une éventualité vite écartée par Jean-Charles De Bono. Ce dernier estime que le recrutement définitif du joueur de 21 ans serait une grosse erreur pour l’ OM. « L’option d’achat, j'en parle même pas parce que 20 millions d'euros, pour moi, c'est énorme », a ajouté l’ancien Marseillais, persuadé qu'Issa Kaboré devrait s’en aller à l’issue de la saison.