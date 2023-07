Récemment de retour à l'OM après un prêt non concluant la saison dernière, deux joueurs sont prêts à tout pour convaincre Marcelino.

Mercato OM : Jordan Amavi et Pol Lirola veulent rester à Marseille

C'est un scénario qu'a déjà connu l'Olympique de Marseille l'été dernier. Jordan Amavi et Pol Lirola, deux joueurs indésirables aux yeux des dirigeants marseillais, sont de retour en ce début de pré-saison. La position de Pablo Longoria est très claire les conçernants, il faut impérativement leur trouver une nouvelle porte de sortie durant le mercato estival, et le plus rapidement possible.

Mais la volonté des deux latéraux marseillais n'est pas tout à fait la même que celle de leur président. En effet, selon les informations révélées par La Provence, Pol Lirola et Jordan Amavi veulent absolument convaincre le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, afin de faire partie de l'effectif olympien cette saison. Toutefois, la source indique que la mission s'annonce extrêmement difficile pour les deux joueurs, affirmant qu'ils "partent de très loin".

Le poste de latéral, un gros problème à l'OM

Avec le départ assez imprévu qui se précise de Sead Kolasinac, combiné au retour de Nuno Tavares à Arsenal et d'Issa Kaboré à Manchester City, l'OM se retrouve en manque d'éléments au poste de latéral. Adepte du 4-4-2, Marcelino aura besoin d'avoir des joueurs de couloir dans sa défense, et à l'heure actuelle, seul Jonathan Clauss correspond aux attentes des dirigeants marseillais à ce poste.

Si les retours de Pol Lirola et Jordan Amavi auraient pu faire office de deux renforts défensifs, leur niveau de jeu depuis maintenant deux saisons inquiète grandement en interne, et il est fort à parier qu'ils soient de nouveau poussés vers la sortie cet été. Pablo Longoria va donc devoir se pencher sérieusement sur ce problème, car l'effectif est loin d'être au complet, et les premières échéances importantes arrivent dans un peu plus d'un mois désormais.