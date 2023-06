À la recherche d’un nouveau piston droit pour épauler Jonathan Clauss la saison prochaine, le président de l’OM a jeté son dévolu sur un crack argentin.

OM Mercato : La doublure de Jonathan Clauss dénichée en Argentine

Déjà assuré de terminer à la 3e place du championnat, l’Olympique de Marseille peut à présenter se concentrer sur son projet mercato estival. La direction de l’OM compte en effet profiter de cette période de transfert qui débutera officiellement le 10 juin prochain pour étoffer son effectif. Si un nouveau renfort offensif est attendu, le président Pablo Longoria tentera aussi de renforcer le côté droit de sa défense.

Pour le moment, Jonathan Clauss semble promis à s’inscrire dans la durée à l’OM, en dépit de l’intérêt persistant de l’Atlético de Madrid. Il a récemment avoué qu’il n’avait pas l’intention de partir lors du prochain mercato. « À moins de quelque chose d'extraordinaire, je serai là cet été », avait-il assuré lors d’une interview accordée à Europe 1.

En revanche, l’avenir de son concurrent direct, Issa Kaboré, s’écrit en pointillés. Prêté sans option d’achat à l’OM, le latéral droit burkinabé devrait logiquement retourner à Manchester City au terme de la saison. Conscient de son futur départ, les dirigeants marseillais se sont mis en quête d’un nouveau piston droit et l’une des pistes explorées mène à Agustin Giay.

Des négociations en cours pour Agustin Giay

Âgé de 19 ans, Agustin Giay est considéré comme l'une des plus belles promesses du football argentin. Son leadership en tant que capitaine de l'équipe U20 de l’Argentine a rapidement attiré l'attention des responsables de l'OM. ESPN assure en effet que le président marseillais, Pablo Longoria, a déjà entamé des discussions avec l’entourage du jeune défenseur argentin en vue d’une future collaboration.

Il faut dire que le profil d’Agustin Giay correspondrait aux besoins de l'OM, qui cherche à injecter de jeunes talents et à construire une équipe compétitive pour l'avenir. Son style de jeu offensif, sa vitesse et sa capacité à contribuer à la fois en attaque et en défense font de lui un joueur polyvalent et prometteur.

L'intérêt de l'OM pour Giay démontre aussi la volonté du club de se tourner vers le marché sud-américain pour recruter de jeunes talents. L'Argentine a une longue tradition d'anciens grands joueurs, et l'OM espère capitaliser sur cette richesse de talents en attirant Agustin Giay dans ses rangs. Mais pour l’heure, rien n’est encore acté dans ce dossier.