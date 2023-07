Alors que l'OM est toujours en course pour recruter Iliman Ndiaye durant ce mercato estival, une confirmation est tombée à Marseille.

Mercato OM : La piste Iliman Ndiaye est trop chère

L'inquiétude grandit à Marseille à l'approche de la mi-juillet. Hormis Geoffrey Kondogbia et Marcelino, l'OM ne se montre pas très actif sur le mercato, et cela ne laisse présager rien de bon, surtout quand on sait que la Ligue des Champions débute dans moins d'un mois. Malgré quelques pistes qui filtrent ces derniers jours, rien n'indique que des recrues pointeront le bout de leur nez dans les prochaines heures, et les dernières informations dévoilées par L'Équipe ne sont pas vraiment rassurantes.

La semaine dernière, un intérêt commun entre Iliman Ndiaye et l'OM a vu le jour, et tout laissait à penser que le milieu sénégalais serait un joueur de l'Olympique de Marseille en août prochain. Mais ce mardi, le quotidien sportif révèle que cette piste est, pour l'heure, trop onéreuse. Un constat inquiétant, car Iliman Ndiaye pourrait être cédé par Sheffield contre 12 à 15 millions d'euros, une somme pas forcément si élevée même si le joueur sort d'une saison en deuxième division anglaise. Cela signifie donc que les caisses de l'OM ne sont pas au mieux, bien au contraire.

Un effectif bien trop léger pour le moment

Si les mouvements ne sont pas nombreux depuis l'ouverture du mercato estival, l'effectif de l'OM n'est pas suffisamment armé pour entamer une nouvelle saison et pouvoir prétendre à jouer sur plusieurs tableaux. Nuno Tavares et Issa Kaboré sont retournés dans leur club respectif, et le doute existe toujours concernant la présence d'Alexis Sanchez dans l'effectif de Marcelino.

Les discussions se poursuivent entre la direction marseillaise et l'entourage du joueur chilien, mais il n'y a toujours pas d'accord à l'horizon pour le moment. Vitinha est donc le seul attaquant de pointe à la disposition de Marcelino, et inutile de préciser que c'est très nettement insuffisant pour un club qui veut disputer la Ligue des Champions.