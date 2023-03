Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2023 à 16:31

Pour renforcer le milieu de terrain la saison prochaine, le PSG songerait au retour d’Adrien Rabiot. Une cible validée à 100% par Kylian Mbappé.

Parti fâché à l’été 2019, Adrien Rabiot pourrait déjà faire son retour au PSG. Après une énième désillusion en Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite recomposer son effectif pour la saison prochaine et Luis Campos aurait inscrit le nom de l’international français sur la liste des joueurs à attirer cet été.

Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain de 27 ans n’a pas encore prolongé avec la Juventus. Susceptible de changer d’air dans quelques mois, le natif de Saint-Maurice serait ainsi dans les plans du PSG, son club formateur. Pour Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ne pouvaient pas trouver mieux que son compatriote pour renforcer les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Kylian Mbappé sous le charme d’Adrien Rabiot

À la veille du déplacement en Irlande, ce lundi, en éliminatoires de l’Euro 2024, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’évolution d’Adrien Rabiot en sélection. Et le nouveau capitaine des Bleus n’a pas tari d’éloges son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, qu'il trouve beaucoup plus mature aujourd'hui.

« C’est un joueur qui est arrivé à maturité, que ce soit d’un point de vue footballistique ou même dans sa vie. On voit que c’est un joueur et un homme complètement différent. J’ai eu la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. On voit vraiment quelqu’un de posé, qui est sûr de sa force. Il sait ce qu’il fait. Personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide », a lâché Kylian Mbappé devant les médias.

Interrogé récemment par Le Figaro, Adrien Rabiot a déclaré : « Vu le football aujourd’hui, c’est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s’interdire […] Je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. » Reste maintenant à savoir si Adrien Rabiot acceptera de revenir à Paris pour continuer à évoluer au quotidien avec Kylian Mbappé.