Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2023 à 12:04

En fin de contrat à la Juventus en juin, Adrien Rabiot fait toujours rêver le PSG. Le milieu de terrain a évoqué un retour dans son club formateur.

Libre le 30 juin et pas encore prolongé par la Juventus, Adrien Rabiot devrait être l’un des acteurs du prochain mercato estival. Plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United et Tottenham, se sont positionnés pour récupérer l’international français cet été. Sans compter que la Vieille Dame fait le forcing pour prolonger le bail de son numéro 25. Interrogé sur un éventuel retour au Paris SG, Adrien Rabiot n’a pas semblé très intéressé, même s’il n’exclut rien pour son avenir.

« Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s'interdire. Après, le PSG a été un moment de ma carrière (2012-2019), ça fait quatre ans que je suis en Italie, je suis passé à autre chose et tout se passe bien sur le terrain et dans ma vie », a confié l’enfant de Saint-Maurice dans une interview accordée au Figaro avant de lâcher un indice sur sa prochaine destination.

PSG Mercato : Adrien Rabiot a une préférence pour son avenir

S’il estime être passé à autre chose concernant le PSG, Adrien Rabiot semble accorder sa priorité à l’étranger pour la suite de sa carrière, même s’il avoue ne pas savoir exactement où il jouera la saison prochaine. « Sur mon futur, je vais être honnête, je n’en sais rien. En tant qu’homme, ça me plaît de voyager, de découvrir d’autres cultures, et en Italie, je me sens très bien. Ce pays me plaît. Après, je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois », a expliqué le coéquipier de Paul Pogba.

Dans un entretien avec Tuttosport, le compatriote de Kylian Mbappé a récemment déclaré sa flamme à Liverpool. « J’aimais beaucoup Liverpool parce que j’étais fan de Steven Gerrard, qui me faisait rêver... Du coup je me suis mis à suivre les Reds. Dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir, mais aussi la possibilité de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant », a ajouté Adrien Rabiot.