Publié par ALEXIS le 29 mars 2023 à 15:49

Les supporters de l’ ASSE préparent leur déplacement à Grenoble, en avril. Mais les échos en provenance d’Isère ne sont pas de nature à les rassurer.

Après la réception de Niort à Geoffroy-Guichard, ce samedi à 15h, l’ ASSE se déplace à deux reprises. Saint-Etienne se rend d’abord au stade Charléty pour affronter le Paris FC (le 8 avril), puis au stade des Alpes pour défier Grenoble (le 17 avril). Pour ce déplacement en Isère, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont commencé à se mobiliser en grand nombre pour soutenir sur équipe de coeur, lors de la 31e journée.

Par anticipation, les responsables du peuple vert ont écrit un courrier aux autorités iséroises en vue de l’organisation « en bonne intelligence » de leur déplacement. Mais le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, n’a pas répondu à leur demande pour l’heure, comme l’a confirmé Julien, vice-président de l'AD2S (Association de Défense des Supporters Stéphanois), dans un entretien pour Evect.

ASSE : Les supporters de Saint-Etienne contestent la limitation

Dans l’attente de la décision préfectorale, les supporters de l’ ASSE ont des appréhensions. Ils craignent des mesures restrictives lors de ce déplacement à Grenoble. « Des rumeurs parlent de limitations », a-t-il annoncé. Pour les fans des Verts, il n’est donc pas question de rester les bras croisés. Ils ont bien l’intention de se bouger si leur nombre est réduit dans le parcage visiteurs. « S’il faut contester d’éventuels arrêtés pour Grenoble Foot et Paris FC, on le fera. S’il y a une limitation trop basse, on l’attaquera », a prévenu le responsable des supporters stéphanois.

D’après les informations du média spécialisé, le secteur réservé aux visiteurs au stade des Alpes peut accueillir environ 1 000 supporters. Il convient de rappeler que le préfet de la Loire avait limité le parcage visiteurs à seulement 500 supporters, lors de la venue de Grenoble à Geoffroy-Guichard, contre l' ASSE.