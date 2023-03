Publié par Thomas G. le 30 mars 2023 à 14:35

À quelques mois de la fin de son contrat avec le RC Lens, le latéral gauche Ismaël Boura aurait reçu une proposition de la part de ses dirigeants.

Cette saison, le RC Lens fait partie des meilleures défenses du championnat de France et du continent européen. Une solidité défensive qui a notamment permis à Brice Samba d’être appelé pour la première fois en Equipe de France. Cette saison, Franck Haise peut compter sur un effectif étoffé avec une pluralité de joueurs à sa disposition. L'entraîneur du RCL a permis à certains espoirs lensois d’intégrer la rotation, à l’image d’Ismaël Boura.

Après un prêt réussi au Havre la saison dernière, le latéral gauche de 22 ans a fait son retour au RC Lens. Ses qualités ont séduit Franck Haise qui a décidé de le garder cette saison. Toutefois, Ismaël Boura n’est pas parvenu à s’imposer dans le onze titulaire du RCL. Barré par la concurrence de Deiver Machado, Ismaël Boura n’a été titularisé qu’à deux reprises cette saison. Le latéral français a disputé 11 rencontres avec le RC Lens et son avenir est toujours incertain à quelques mois de la fin de son contrat.

RC Lens Mercato : Le RCL souhaite garder Ismaël Boura

Malgré son faible temps de jeu, le RCL lui aurait transmis une proposition pour prolonger son contrat, selon les informations de Lensois.com. Les dirigeants du RC Lens souhaiteraient éviter un départ libre d’Ismaël Boura cet été. Dans le même temps, le défenseur français serait en pleine réflexion concernant son avenir. À 22 ans, Ismaël Boura pourrait décider de quitter son club formateur pour obtenir plus de temps de jeu et lancer sa carrière. Reste à savoir si les dirigeants du RC Lens parviendront à trouver la bonne stratégie pour le convaincre de signer un nouveau contrat.

En parallèle de l’éventuel prolongation d’Ismaël Boura, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Roazhon Park ce week-end. En cas de victoire, les Sang et Or pourraient marquer un gros coup en prenant 10 points d’avance sur le Stade Rennais et enchaîner une 3e victoire consécutive.