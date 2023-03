Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 10:32

Auteur d'une très belle saison avec le RC Lens, le portier franco-congolais Brice Samba pourrait recevoir une belle récompense ce jeudi.

Le RC Lens peut le remercier. Grâce à sa superbe saison avec les Sang et Or, le gardien de but franco-congolais Brice Samba a largement contribué à la troisième place du club en Ligue 1. Fort de 11 victoires en 13 réceptions au stade Bollaert-Delelis, le RCL est la deuxième meilleure équipe à domicile dans l'exercice 2022-2023. Seul le PSG, leader du championnat, fait mieux avec un bilan de 35 points (34 pour Lens).

Après une aventure remarquable avec Nottingham Forest, marquée par une montée en Premier League, Brice Samba s'affirme au sein de l'effectif de Franck Haise. Titulaire à 23 reprises sur les 27 rencontres de Ligue 1 disputées, il a permis au RC Lens d'avoir la meilleure défense avec 21 buts encaissés. À titre de comparaison, son principal poursuivant, l'OGC Nice, compte 24 buts dans son sac. C'est donc une statistique sur laquelle il faudra s'appuyer pour aller décrocher une qualification en coupe d'Europe.

RC Lens : Brice Samba en Equipe de France, verdict ce jeudi

Grâce à ses performances, Brice Samba est pressenti pour être sélectionné avec les Bleus de Didier Deschamps. Le sélectionneur donnera sa liste ce jeudi à 14h en vue des éliminatoires de l'Euro 2024. Le portier de 28 ans pourrait ainsi découvrir l'Equipe de France et disputer ses premières rencontres en Bleu. Pour rappel, les protégés de Didier Deschamps sont dans un groupe abordable pour la qualification en phase finale : Gibraltar, les Pays-Bas, la Grèce et l'Irlande tenteront néanmoins de les bousculer.

Il s'agirait en tout cas d'une belle récompense pour Brice Samba, lui qui ne serait pas le seul Lensois à être retenu par son pays. Kevin Danso (Autriche), Salis Abdul Samed (Ghana), Deiver Machado (Colombie) et Yannick Pandor (Comores) ont tous eu le bonheur d'être sélectionnés. En revanche, le jeune latéral gauche Ismaël Boura a donné la priorité au RCL, malgré l'appel du sélectionneur des Comores, Younes Zerdouk.