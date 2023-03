Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2023 à 23:22

À trois jours de la réception de l’OL, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, dimanche soir, le groupe de Christophe Galtier, coach du PSG, se précise.

En prélude au choc de dimanche contre l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va retrouver des joueurs qui n’avaient pas joué lors des derniers matches des Rouges et Bleu. Blessés avant la trêve internationale, les défenseurs Marquinhos, Achraf Hakimi et El Chadaille Bitshiabu ont notamment fait leur retour à l’entraînement collectif ce jeudi. Sauf surprise, ces trois joueurs devraient être présents dans le groupe de Christophe Galtier pour la réception des Gones.

Par contre, Sergio Ramos, qui n’a pas encore le feu vert du staff médical, et Nordi Mukiele, qui vient de reprendre seulement la course, devraient être trop courts pour le match de dimanche. Tout comme Presnel Kimpembe et Neymar, opérés et forfaits pour le reste de la saison. Pour le reste, Christophe Galtier devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe fort pour le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes.

PSG : Mbappé et Messi dans le groupe de Christophe Galtier contre l’OL ?

Ce jeudi, le quotidien L’Équipe a fait le point sur le groupe du Paris Saint-Germain avant la rencontre face à l’Olympique Lyonnais. « Les internationaux du PSG bénéficiaient cette semaine de 48 heures de repos après leurs retours de sélections. Kylian Mbappé a ainsi, par exemple, fait son retour à l’entraînement jeudi. Au-delà des absents de longue date – Neymar, Kimpembe -, le PSG devrait pouvoir compter sur plusieurs retours pour la réception de Lyon, dimanche (20h45).

Achraf Hakimi, qui a joué 50 minutes avec le Maroc face au Brésil samedi (2-1), devrait pouvoir tenir sa place. Le latéral s’est entraîné jeudi. Carlos Soler, absent contre Rennes (gêne musculaire), devrait lui aussi être disponible. Marquinhos a repris normalement. Sergio Ramos (mollet) a effectué la séance jeudi, mais en partie à l’écart. La présence de l’Espagnol ce week-end n’est pas assurée. S’il a recouru, Nordi Mukiele (ischios) est, lui, déjà forfait pour Lyon. Et poursuit ses soins », rapporte le journal sportif. Christophe Galtier pourrait donc aligner une équipe compétitive face à l’OL.