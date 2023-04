Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 14:13

Placé dans le collimateur du PSG pour renforcer l’attaque la saison prochaine, Randal Kolo Muani, l’avant-centre de l'Eintracht Francfort, aurait une préférence pour son avenir.

Auteur d’une grande saison sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est associé depuis plusieurs mois à presque tous les grands clubs européens. Arrivé gratuitement l’été passé en provenance du FC Nantes, l’attaquant de 24 ans pourrait rapporter une fortune au club allemand. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le plan idéal de la direction de l'Eintracht serait de garder l’international français encore une saison, soit jusqu'à l’été 2024.

Toutefois, une offre de plus de 100 millions d’euros pourrait convaincre les Aigles de le laisser filer cet été. Evoqué en Premier League, notamment à Chelsea, Manchester United et Tottenham, le natif de Bondy serait également l’une des grandes priorités du Paris Saint-Germain pour accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Mais le principal concerné aurait d’ores et déjà sa petite idée sur sa prochaine destination.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani veut rester en Bundesliga

En effet, selon les renseignements recueillis par Sport1, Randal Kolo Muani ne forcera pas la main à sa direction pour réclamer son transfert cet été. Mais en cas de départ, le buteur de l'Eintracht Francfort aimerait rejoindre le Bayern Munich et sa belle colonie de joueurs français et francophones. Annoncé dans les plans du Paris SG, de Chelsea ou encore de Manchester United, le compatriote d’Antoine Griezmann aimerait ainsi poursuivre son aventure en Bundesliga et rejoindre les rangs du meilleur club du Championnat allemand.

Le média local assure donc qu’un transfert de Kolo Muani reste improbable pour cet été puisque les dirigeants bavarois n’ont pas prévu une telle dépense dans un avenir proche, sauf si le nouveau coach Thomas Tuchel venait a en faire la demande de façon expresse. Pour Sport1, un transfert de Randal Kolo Muani au Bayern Munich est plus probable en 2024.