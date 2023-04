Publié par Leonard le 05 avril 2023 à 12:39

À quelques heures du coup d'envoi du choc opposant le FC Nantes à l' OL pour le compte d'une demi-finale de Coupe de France, voici les compos probables.

Ce soir, dans un Stade de la Beaujoire annoncé à guichets fermés, les tenants du titre, le FC Nantes, tenteront de se défaire de l' OL pour retrouver le Stade de France, un an après avoir fait tomber l'OGC Nice et remporter la 4e Coupe de France de son histoire. Sur leur route, se dresseront les hommes de Laurent Blanc, fraîchement vainqueurs du PSG au Parc des Princes (0-1). Des Lyonnais distancés sur le plan comptable pour accrocher l'Europe en championnat, qui n'ont plus que la Coupe de France en ligne de mire.

FC Nantes : Une interrogation sur le front de l'attaque

Côté Canaris, quelques absences sont à déplorer. Le prometteur Quentin Merlin et l'expérimenté Charles Traoré, tous les deux blessés depuis le début de l'année 2023, seront sans surprise à nouveau absents pour ce match. Écarté du groupe par Antoine Kombouaré, la recrue hivernale Jaouen Hadjam sera elle aussi absente ce soir, comme face au Stade de Reims dimanche dernier.

Le coach nantais a tout de même voulu éteindre toute forme de polémique sur la non-convocation du jeune latéral. Son absence étant due au fait que Jaouen Hadjam ne souhaite pas rompre son jeûne les jours de match, une règle instaurée depuis toujours par son entraineur. "Dès que la ramadan sera fini il reviendra dans le groupe. Ce n'est pas moi qui me prive de lui, c'est lui, par conviction religieuse. Après, je respecte. (...) Avec Jaouen, on en parle tous les jours et on est d'accord", a t-il confié en conférence de presse d'avant-match.

L'entraîneur du FC Nantes devrait comme à son habitude titulariser le portier numéro 2, Rémy Descamps, comme lors des précédents matchs de Coupe de France. En l’absence de latéral gauche de métier, c'est l'ancien Messin, Fabien Centonze, qui sera aligné sur le flanc gauche de la défense.

Une dernière interrogation se pose sur la présence ou non d'Andy Delort au poste de numéro 9. Interrogé hier en conférence de presse, Antoine Kombouaré a confié : "Je garde confiance en lui, je l’ai vu après le match pour lui dire qu’il faut se réfugier dans le travail, il n’y a que comme ça que tu peux retourner la situation. On connaît la difficulté de ce poste, et puis pour moi, le souci, ce n’est pas qu’Andy marque, c’est que l’équipe se qualifie."

OL : La même animation que face au PSG ?

Du côté de l 'OL, Malo Gusto est lui toujours absent après sa blessure aux ischios survenue lors du 8e de finale de Coupe de France contre le LOSC début février. Le futur joueur de Chelsea s'est d'ailleurs soigné directement à Londres avec le staff médical des Blues. De plus, le Suédois Amin Sarr souffre lui d'une lésion musculaire intervenue lors de la rencontre contre le PSG, dimanche dernier en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

C'est donc avec un onze similaire que celui aligné lors du choc contre le PSG en 5-2-1-2 que l' OL devrait se présenter en terre nantaise. En l’absence de Malo Gusto et Amin Sarr, les jeunes Kumbedi et Barcola seront vraisemblablement alignés. Tous les deux auteurs d'une bonne performance contre le PSG, avec l'unique but du match signé Bradley Barcola, la jeunesse lyonnaise se distingue sous les ordres de Laurent Blanc. Sans surprise, le taulier Lovren accompagnera Diomandé et Lukeba dans cette charnière à trois. Le double pivot au milieu du terrain devrait lui être composé de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.

La compo probable du FC Nantes :

Gardien : Descamps

Défenseurs : Coco - Castelletto - Girotto - Pallois - Centonze

Milieux de terrain : Sissoko - Moutoussamy - Chirivella

Attaquants : Delort - Blas

La compo probable de l' OL

Gardien : Lopes

Défenseurs : Kumbedi - Diomandé - Lovren - Lukeba - Tagliafico

Milieux de terrain : Caqueret - Tolisso - Cherki

Attaquants : Barcola - Lacazette