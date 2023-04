Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 06:07

Battu par Reims (0-3), le FC Nantes ne s’est pas rassuré avant son match contre l'OL en coupe de France. Touitefois, Kombouaré met la pression sur Lyon.

Humilié par le Stade de Reims au stade de la Beaujoire, le FC Nantes est dans le dur. Le club de la Loire Atlantique est dans une spirale négative, soit 4 défaites et 2 nuls lors des 6 derniers matchs de championnat.

Antoine Kombouaré n’a pas caché sa grosse déception après la gifle reçue lors de la 29e journée. « Quand tu as pris une claque […], on n'est pas content du match face à Reims », a-t-il déclaré. Contrairement au FCN, l’Olympique Lyonnais a retrouvé la confiance grâce à sa victoire sur le PSG (0-1) à Paris, dimanche.

FC Nantes-OL : Kombouaré, « Lyon est forcément favori »

L’entraineur du FC Nantes le souligne justement. Il considère Lyon comme favori lors de cette demi-finale : « Ils sont loin devant nous en championnat, et on n'a pas réussi à se départager en Ligue 1. Sur le dernier match, on prend (3-0) et eux vont gagner à Paris, donc ils sont forcément favoris ».

Le coach des Canaris tente ainsi de mettre la pression sur les Gones. « Bien sûr que la tâche s'annonce difficile, compliquée, face à une équipe de Lyon qui est normalement, sur le papier, plus forte que nous. Il faudra un exploit pour faire tomber l'OL », a-t-il déclaré ensuite. Le FC Nantes est pourtant le détenteur de coupe de France.

Le technicien kanak rêve d’ailleurs d’une deuxième finale consécutive au Stade de France : « On a une chance fantastique d'aller encore au Stade de France, de pouvoir revivre ça […]. Donc, c'est de jouer son va-tout sur un match, jouer cette qualification qu'on attend tous. Il faut être prêt, quelque chose de grand nous attend », a-t-il lancé comme appel à ses joueurs.