Publié par Thomas G. le 05 avril 2023 à 11:39

Décidés à se renforcer pour remporter la Ligue des Champions, les dirigeants du PSG souhaiteraient s'attacher les services de trois internationaux français.

Douze ans après le rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments, l’objectif de remporter la Ligue des Champions n’a pas été atteint. Malgré l’arrivée de superstars du football mondial comme Neymar et Lionel Messi, le trophée tant convoité échappe toujours au PSG. Dans cette optique, la direction du Paris Saint-Germain pourrait opter pour une nouvelle stratégie cet été.

Selon les informations du Parisien, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaiteraient recruter plus de joueurs français cet été. Le Paris Saint-Germain cible des internationaux capables de résister à la pression et susceptibles de mieux s’adapter à l’environnement parisien. Les dirigeants du Paris SG ont pour objectif d’enrôler plusieurs joueurs de l’Equipe de France lors du mercato estival pour accompagner Kylian Mbappé. Selon Le Parisien, le PSG serait ainsi intéressé par Randal Kolo Muani, Khéphren Thuram et Youssouf Fofana.

L’attaquant de l’Eintracht Francfort et le maître à jouer de l’AS Monaco sont des joueurs issus de la région parisienne. À l’image de Nordi Mukiele cette année, leurs connaissances de l’environnement parisien pourraient faciliter leurs adaptations. Dans le même temps, les Parisiens estiment que Khéphren Thuram a toutes les qualités nécessaires pour s’imposer au PSG.

PSG Mercato : Kolo Muani ne sera pas simple à faire venir

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait se séparer de Lionel Messi. Le départ de l’international argentin permettra au PSG d’alléger sa masse salariale et de pouvoir recruter plusieurs joueurs. Dans cette optique, le club de la capitale devrait avoir les moyens d’enrôler Randal Kolo Muani, Khéphren Thuram et Youssouf Fofana.

En parallèle, le PSG va devoir trouver des accords avec l’OGC Nice, l’AS Monaco et l’Eintracht Francfort. Les Monégasques et les Aiglons pourraient accepter le départ de Youssouf Fofana et Khéphren Thuram en cas de belle offre. Toutefois, le Paris Saint-Germain va devoir trouver la bonne stratégie pour convaincre l’Eintracht Francfort de vendre Randal Kolo Muani, un an après son arrivée.