Publié par Thomas G. le 05 avril 2023 à 10:09

Toujours en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le champion du monde argentin Lionel Messi aurait reçu une proposition historique.

Le dossier Lionel Messi n’a pas encore livré son verdict, et à quelques mois de la fin de son contrat au PSG son avenir reste incertain. Les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient prolonger l’aventure, tandis que la Pulga veut des garanties sportives avant d’accepter la proposition. L’attaquant de 35 ans souhaiterait évoluer dans une équipe capable de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine.

Cette semaine, l’avenir de Lionel Messi aurait connu un nouveau rebondissement. Les négociations entre le PSG et l’entourage de Lionel Messi n’avancent pas et d’autres clubs pourraient profiter de la situation. En plus du FC Barcelone, l’Inter Miami et Al-Hilal sont également intéressés par une arrivée libre du champion du monde argentin.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant du PSG aurait reçu une offre de 400 millions d’euros par an d’Al-Hilal. Lionel Messi pourrait devenir le sportif le mieux payé de l’histoire en acceptant cette proposition du club saoudien. Les dirigeants d’Al-Hilal seraient prêts à tout pour convaincre Lionel Messi.

Le club rival d’Al-Nassr souhaiteraient recruter l’international argentin pour concurrencer l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Toutefois, les dirigeants d’Al-Hilal vont devoir se montrer convaincants pour recruter Lionel Messi. Selon Fabrizio Romano, la priorité du septuple Ballon d’Or est de rester en Europe la saison prochaine.

PSG Mercato : Le départ de Lionel Messi se précise

Dans le même temps, le PSG a transmis une nouvelle proposition à l’entourage de Lionel Messi. Les Parisiens souhaiteraient prolonger le contrat de l’international argentin jusqu’en 2024 avec le même salaire. Toutefois, les négociations sont au point mort entre les deux parties, et Lionel Messi devrait quitter le PSG cet été.

La balle est désormais dans le camp du capitaine de la sélection argentine qui devrait avoir l’embarras du choix cet été. Le FC Barcelone et l’Inter Miami prépareraient également des offres sur-mesure pour convaincre Lionel Messi.