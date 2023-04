Publié par ALEXIS le 06 avril 2023 à 14:13

Quels seront les absents à l’ ASSE face au Paris FC, samedi ? Laurent Batlles a clarifié la situation de trois blessés en conférence de presse.

Laurent Batlles a fait le point sur le groupe de l’ ASSE, à deux jours du match contre le Paris FC. Il a clarifié la situation sur Anthony Briançon, Kader Bamba et Thomas Monconduit. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a fait savoir que le capitaine de son équipe est touché. Il sera davantage situé sur la durée de son indisponibilité après des examens prévus ce jeudi.

La participation du défenseur central contre le Paris FC est compromise. « Anthony Briançon est touché au mollet, il passera une IRM ce soir. Il y a peu de chances de le voir samedi », a confirmé Laurent Batlles. Sorti à la mi-temps du match contre Niort (2-0), samedi dernier, Kader Bamba souffre lui « d’une lésion au quadriceps ».

ASSE : Thomas Monconduit sera rétabli face au Paris FC

Suspendus lors de la dernière journée, Léo Pétrot et Thomas Monconduit font leur retour. Ce dernier a profité de la trêve internationale et son absence contre Niort pour se remette d’une blessure musculaire, dont il souffrait. « Thomas Monconduit est rétabli », a rassuré Laurent Batlles à un peu plus de 48 heures du déplacement des Verts au stade Charléty.

ASSE : Laurent Batlles, « on veut se donner les moyens de gagner le match »

L’ ASSE avait perdu le match aller contre le Paris FC (0-2) à Geoffroy-Guichard à la mi-octobre. Six mois plus tard, l' ASSE a une nouvelle équipe avec des recrues hivernales. « Le match aller appartient au passé. L'important, c'est ce qui arrive et j'insiste sur notre envie d'avancer au classement et dans notre projet de jeu », a déclaré le coach des Verts.

L’objectif de Laurent Batlles est clair, il veut poursuivre sa série d’invincibilité au-delà des 8 matchs. « On essaiera de faire les mêmes matchs qu'on a faits à Bordeaux ou au Havre. On veut se donner les moyens de gagner le match », a-t-il indiqué.