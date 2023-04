Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2023 à 20:43

Via sa page Instagram, Kylian Mbappé s’est insurgé contre la vidéo publiée par le PSG pour la campagne de réabonnement. La réaction du club n’a pas tardé.

Ce jeudi, Kylian Mbappé a déclenché une nouvelle polémique au Paris Saint-Germain en dénonçant publiquement l’angle choisi par le club pour lancer la campagne d'abonnements de la saison 2023-2024. Principal personnage du film diffusé par le PSG, sans aucune trace de Lionel Messi et Neymar, le Champion du monde 2018 a manifesté sa colère dans un message virulent lancé sur les réseaux sociaux.

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment, je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a écrit Mbappé. Peu de temps après cette sortie du protégé de Christophe Galtier, le club de la capitale française a réagi.

PSG : Le Paris SG retire la vidéo avec Kylian Mbappé

Après la sortie fracassante de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé de supprimer son clip de réabonnement publié quelques heures plus tôt. Le club n’est plus visible sur les plateformes des Rouge et Bleu. « Vidéo non disponible. Cette vidéo est privée », est désormais indiquée sur YouTube. Aux dernières nouvelles, RMC Sport confirme que Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié la vidéo publiée par le PSG, puis supprimée avant d'être remise en ligne par le club, pour la campagne de réabonnement.

L’ancien attaquant de l’AS Monaco n’était pas informé de cette campagne et il a tenu à le faire savoir. Toujours selon la même source, le président Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas lui aussi apprécié ce qui s’est passé ce jeudi et ne veut pas de tensions avec Mbappé. De retour dans la capitale, l’homme d’affaires qatari devrait ainsi « prendre des dispositions suite à ce qu’il considère comme une erreur. »