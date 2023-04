Publié par ALEXIS le 08 avril 2023 à 02:07

Opposé à l’ ASSE, samedi, un taulier du Paris FC craint l'équipe de Saint-Etienne, comme il l'a expliqué en conférence de presse d'avant-match.

Pendant que le Paris FC est 8e de Ligue 2, l' ASSE lutte avec plusieurs écuries du bas de tableau pour conserver sa 12e place. Cependant, l’entraîneur du Paris FC se méfie sérieusement des Verts. Il avoue que l’équipe actuelle de l’AS Saint-Etienne n’est carrément plus la même que les Parisiens ont battu (0-2) au stade Geoffroy-Guichard, lors du match aller (12e journée) disputé à la mi-octobre 2022. « On l'avait emporté au match aller, mais ce n'était pas leur meilleure période. C'était une période où ils étaient dans le doute. Ils avaient changé de système de jeu […] », a-t-il expliqué.

Et Thierry Laurey n’a pas tort, car l’ ASSE est actuellement sur une série positive de 5 victoires et 3 nuls en championnat. Elle n’a donc plus perdu de match depuis le 31 janvier 2023. Une dynamique qui fait peur au coach du club de la capitale. « Saint-Étienne, sur les matchs retours, c'est une équipe qui est très performante. Ils sont sur une série de huit matchs sans défaite et il y a pas mal de victoires dedans. Il va falloir se méfier », a-t-il prévenu.

Paris FC-ASSE : Laurey, « Saint-Etienne est dans une très bonne période »

Même s’il n’avoue pas son équipe vaincue d'avance, Thierry Laurey redoute sincèrement celle de Laurent Btalles, lors du match prévu au stade Charléty à Paris (19h). « Cette équipe a beaucoup plus de certitude, de confiance. Là, elle est dans une très bonne période. Et ce n'est jamais bon de prendre une équipe dans une très bonne période. »

Notons que les Parisiens, après leur défaite à Bastia, ont renoué avec la victoire, face à Valenciennes FC (4-5). Un succès acquis à l'extérieur qu’ils auront à coeur de bonifier face à l’ ASSE, samedi.