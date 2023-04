Publié par Gary SLM le 11 avril 2023 à 02:36

Il y a du mouvement pour le mercato du Paris SG. Le PSG serait sur le point de recruter Mohammed Kudus, l'ailier droit international ghanéen de l'Ajax Amsterdam. D'après les informations du journaliste Pedro Almeida, Kudus aurait déjà donné son accord pour un transfert au PSG lors du prochain mercato estival.

Mohammed Kudus veut bien venir au PSG au mercato estival

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 26 matchs de Eredivisie et de quatre réalisations en Ligue des Champions cette saison, Mohammed Kudus serait le joueur idéal pour renforcer l'attaque parisienne. Les dirigeants de l'Ajax Amsterdam évaluent le joueur à au moins 48 millions d'euros, et la direction du PSG serait prête à payer cette somme pour s'attacher les services de ce jeune talent prometteur.

Le club parisien est à la recherche d'un nouvel ailier droit depuis le départ de Pablo Sarabia lors du dernier mercato hivernal. Le PSG avait connu un échec dans les négociations avec Jean-Michel Aulas pour Rayan Cherki et avait subi un fiasco dans le dossier Hakim Ziyech. Mais avec l'arrivée de Mohammed Kudus, le club de la capitale pourrait enfin trouver son ailier droit tant recherché.

Le PSG a déjà bouclé l'arrivée de Milan Skriniar en fin de saison et se montre très actif sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le directeur sportif du PSG, veulent bâtir une équipe compétitive capable de remporter la Ligue des Champions. L'arrivée de Mohammed Kudus serait un premier pas dans cette direction.

Affaire à suivre donc pour le PSG et les fans de football, qui attendent avec impatience le prochain mercato estival et les nombreuses surprises qu'il réserve.