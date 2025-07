Mercato Stade Rennais : Beye chasse un attaquant !

Le coach du Stade Rennais, Habib Beye pousse un attaquant vers la sortie pendant ce mercato estival. Le joueur devra quitter le club cet été.

Mercato Stade Rennais : Un indésirable sur le départ !

Le Stade Rennais continue d’alléger son effectif. Depuis l’ouverture du mercato, plusieurs éléments ont été libérés ou prêtés. Pourtant, à la fin juillet, certains joueurs sont encore sans solution : Omari, Jaouab, Kamara, Sishuba, Do Marcolino… et désormais Kazeem Olaigbe. Arrivé en janvier, Olaigbe ne devrait pas s’éterniser à Rennes. Intégré à la reprise, il en est aujourd’hui écarté.

L’ailier nigérian, qui avait rejoint le club il y a six mois seulement, ne figure plus dans les plans du tacticien rennais Habib Beye. Présent lors des premiers entraînements, il est désormais absent. Le coach sénégalais a clarifié la situation du joueur.

« C’est un choix de ma part de ne pas compter sur lui. On a décidé d’avancer et d’essayer de lui trouver une situation plus favorable à son épanouissement. Donc un départ, possiblement, s’il y a une possibilité de le faire. Mais aujourd’hui, il est un joueur du Stade Rennais que je respecte, et il fait partie de notre effectif. », a-t-il dit dans une interview accordée à Ouest-France.

Un départ est donc envisagé. Kazeem Olaigbe devra chercher un nouveau point de chute avant la fermeture du marché des transferts. Habib Beye avait déjà dit que certains joueurs vont quitter le club cet été pour laisser la place à de nouvelles pépites.