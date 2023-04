Publié par Enzo Vidy le 13 avril 2023 à 10:26

Toujours aussi performant avec l' OM depuis le début de la saison, Alexis Sanchez reçoit une superbe nouvelle à Marseille.

Il est sans aucun doute l'un des joueurs les plus réguliers cette saison à l' OM. Depuis son arrivée à Marseille l'été dernier, Alexis Sanchez fait le bonheur des supporters marseillais. Si quelques doutes étaient présents au moment de sa signature concernant sa condition physique et son âge (34 ans), l'international chilien a rapidement mis tout le monde d'accord.

Aujourd'hui, Alexis Sanchez comptabilise un total de 36 matches toutes compétitions confondues avec l' OM, pour 16 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Son rôle dans le schéma de jeu d'Igor Tudor est crucial à Marseille, et il est à l'heure actuelle impossible de l'enlever du onze de départ marseillais. Sa débauche d'énergie et sa justesse technique sont deux éléments qui ont souvent permis à l' OM de se sortir de certaines situations complexes.

Le 19 mars dernier à Reims, alors que l' OM était mené 1-0, l'attaquant chilien a inscrit un doublé en 13 minutes, permettant à son équipe de s'imposer. Sur ces deux réalisations, Alexis Sanchez s'est offert un coup-franc sublime qui lui a valu une belle récompense par la Ligue.

OM : Le but de Sanchez à Reims élu plus beau but du mois de mars

C'est une nouvelle distinction reçue par Alexis Sanchez cette saison en Ligue 1. Déjà détenteur du trophée du plus beau but du mois de novembre après son magnifique coup-franc à Monaco (3-2), le buteur de l' OM a récidivé le 19 mars dernier à Reims. De ce fait, après avoir été voté à environ 4800 reprises, son but à Auguste-Delaune a été élu plus beau but du mois de mars.

Une belle récompense qui devrait redonner un maximum de confiance au buteur chilien, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets depuis le retour de la trêve internationale. Le prochain rendez-vous pour l' OM en championnat aura lieu dimanche prochain face à l'ESTAC au stade Vélodrome.