La direction de l’OM projette d’attirer un nouvel attaquant cet hiver. Ce recrutement aura-t-il un impact sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang ?

Mercato OM : Aubameyang en difficulté, un nouvel attaquant attendu cet hiver

L'Olympique de Marseille connait une période délicate en championnat. Après sa défaite in extremis à Lens, le club phocéen a glissé à la dixième du classement, à neuf longueurs du podium et ne compte plus que quatre petits points du premier relégable, Clermont Foot. L’OM reste surtout sur une série de trois matchs consécutifs sans inscrire le moindre but en Ligue 1. Dans ces conditions, l’attaque phocéenne est pointée du doigt.

Les recrues estivales ont visiblement du mal à trouver le chemin des buts et Pierre-Emerick Aubameyang concentre les critiques. Depuis son arrivée cet été en provenance de Chelsea, l’attaquant gabonais peine à convertir les occasions. Il n’a inscrit qu’un seul but en onze rencontres de Ligue 1 cette saison. Un bilan assez décevant pour un joueur de sa trempe.

Son faible rendement, associé à son manque d’influence dans le jeu offensif de l’OM, soulève des interrogations concernant le bien-fondé de son recrutement. Recruté pour succéder à Alexis Sanchez, parti à l’Inter Milan, Pierre-Emerick Aubameyang ne se montre pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui. Conscients de cette situation, les dirigeants phocéens s’activent alors en coulisse pour attirer un nouveau renfort offensif cet hiver. Le nom de Hirving Lozano est évoqué.

L’international mexicain du PSV Eindhoven correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par l’OM. Cette révélation suscite alors diverses interrogations dans la cité phocéenne, à savoir si l’arrivée d’un nouvel attaquant à Marseille précipitera le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Son aventure à l’OM sera-t-elle de courte durée ?

Un départ prématuré d'Aubameyang est peu probable

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen est catégorique en affirmant qu'un départ prématuré d'Aubameyang est peu probable en raison de son salaire conséquent. L’ancien milieu de terrain du PSG, devenu chroniqueur sportif, est convaincu que le Gabonais terminera la saison sous le maillot phocéen, à moins d'une rupture de contrat improbable dans l'immédiat.

La confiance du président de l'OM, Pablo Longoria, envers l’ancien buteur du FC Barcelone semble également jouer un rôle clé dans cette perspective. Même s’il réalise un début de saison décevant à Marseille, le natif de Laval a peu de chance de quitter le club au milieu de la saison. Il devra travailler sans relâche pour retrouver son meilleur niveau de jeu et conserver sa place dans le onze de départ de Gennaro Gattuso.