Publié par Timothée Jean le 11 avril 2023 à 15:48

Après le nul de l’ OM à Lorient (0-0), les supporters phocéens ont envoyé un message clair à leur équipe qui affrontera Troyes dimanche prochain.

L’Olympique de Marseille n’avance plus. Ce week-end, l’ OM a concédé un deuxième match nul consécutif face au FC Lorient. Dans une rencontre pauvre en occasion, le club phocéen n’est jamais parvenu à prendre en défaut le bloc défensif des Merlus. Le FCL aurait même pu prendre l’avantage sans un Pau Lopez impérial dans les buts de l’ OM. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge (0-0).

Les hommes d’Igor Tudor ont ainsi perdu deux points précieux dans la course à la 2e deuxième place de Ligue 1 et ont vu le RC Lens les doubler pour de bon au classement. Les Marseillais sont 3es du championnat et comptent à présent deux points de retard sur les Lensois. Cette série d’échecs commencerait ainsi à inquiéter bon nombre de supporters. À issue du coup de sifflet final entre Lorient et l’ OM, la colère a rapidement jailli du parcage visiteur marseillais. Quelques cadres du vestiaire, tels que Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi ou encore Chancel Mbemba, se sont ainsi présentés au bord du terrain afin de discuter avec certains fans.

OM-Troyes : Une très forte affluence prévue au Vélodrome

La Provence explique en effet que ces échanges ont été virils, mais se sont déroulés dans une ambiance assez sereine. Les supporters marseillais ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis des résultats décevants de l’ OM ces derniers temps et ont tenu à mettre la pression sur les joueurs. « On a trop accepté de mauvais résultats, celui de dimanche est celui de trop », a indiqué un supporter présent à Lorient dans des propos rapportés par le média local.

La grogne est visiblement montée d’un cran chez les supporters de l’ OM qui attendent une réaction rapide et positive de la part de leur équipe. Toutefois, cette série d’échecs n’entame pas le moral des fans qui répondront une nouvelle fois présents au Vélodrome. À l’occasion de la 31e journée de championnat, l’ OM accueille Troyes et pourra compter sur le soutien massif de ses supporters.

La Provence précise que plus de 60 000 tickets ont déjà trouvé preneurs pour ce match. Le stade Vélodrome sera sans doute à guichets fermés pour la 20e fois de la saison. Autant dire que l’ambiance promet d’être phénoménale autour du match OM-Troyes. 3e de Ligue 1, l’ OM devra impérativement renouer avec la victoire face à Troyes en vue de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Tout autre résultat à domicile placerait Igor Tudor et ses troupes dans un début de crise.