En difficulté en championnat, l’OM compte profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Gennaro Gattuso vise un secteur en particulier.

Mercato OM : Gennaro Gattuso veut recruter un ailier cet hiver

Tout n’est pas à jeter, mais le début de saison de l’Olympique de Marseille est globalement décevant. Depuis l'entame du championnat, les Phocéens enchainent les contre-performances et restent sur trois matchs consécutifs sans victoire. En cause ? Un manque cruel de réalisme qui ne faisait pas défaut à l’OM lors du précédent exercice. Avec le départ d’Alexis Sanchez, qui est retourné à l’Inter Milan, l’équipe phocéenne a perdu une grande partie de son rendement offensif en l'espace d'un mercato.

Pour remplacer l'attaquant chilien, la direction de l’OM a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa sont venus renforcer l’attaque phocéenne. Sauf que ces recrues estivales ont du mal à se montrer à la hauteur des attentes et peinent à retrouver le chemin des buts. Gennaro Gattuso a bien conscience de ces difficultés et compte étoffer son secteur offensif lors du prochain mercato hiver. L’Équipe indique en effet que l’entraîneur de l’OM a axé sa priorité sur le recrutement d’un nouvel ailier en vue d’améliorer son attaque en deuxième partie de saison.

Un milieu de terrain est aussi espéré à Marseille

Conscient des besoins de son entraîneur, l’Olympique de Marseille travaille même déjà en coulisse pour attirer un nouveau joueur capable d’exploiter les côtés et de s’adapter rapidement au style de jeu phocéen. C’est dans cette perspective que le nom de Hirving Lozano (PSV Eindhoven) est évoqué. Toutefois, la direction de l’OM devrait aussi renforcer son entrejeu. Avec la blessure de Valentin Rongier, indisponible pendant encore plusieurs mois, Gennaro Gattuso dispose effectivement d'un choix limité à ce poste. Il faudra donc attirer un nouveau milieu de terrain cet hiver.

Pour le moment, peu de noms ont circulé dans ce sens. L’OM envisagerait par ailleurs d’attirer un nouveau latéral gauche pour épauler Renan Lodi. Les Barcelonais aimeraient idéalement ramener un joueur pouvant multiplier les efforts dans le couloir et pouvant aussi résister aux transitions offensives adverses. Pour cela, Pablo Longoria et son nouveau directeur sportif Mehdi Benatia devront miser sur la bonne personne dès la prochaine fenêtre des transferts.