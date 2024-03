Après son départ de l’OM, Alexis Sanchez a refusé une offre colossale

Refusant de prolonger son contrat avec l’OM, Alexis Sanchez était très convoité lors du dernier mercato d’été. Mais le Chilien a refusé une offre conséquente afin de retourner à l’Inter Milan.

Alexis Sanchez a laissé des souvenirs impérissables à l’OM

Ce mardi 26 mars 2024, les supporters de l’Olympique de Marseille s’apprêtent à accueillir une vieille connaissance : Alexis Sanchez. Le match amical de ce soir entre la France et le Chili sera en effet l’occasion pour l’attaquant de 34 ans de fouler à nouveau la pelouse du stade Vélodrome, quelques mois seulement après avoir l’OM. Son départ avait été au cœur des discussions durant le dernier mercato d’été, aboutissant finalement à son retour à l’Inter Milan.

Conscients de l’importance d’un tel atout offensif, les dirigeants de l’OM avaient multiplié les négociations en vue de le convaincre de prolonger son contrat. Les responsables phocéns ne souhaitaient pas perdre un tel attaquant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 18 buts en 44 matchs disputés sous les couleurs marseillaises, Alexis Sanchez a laissé une empreinte indéniable et des souvenirs impérissables aux supporters phocéens, ce qui laisse présager un accueil chaleureux pour le joueur ce soir. Sur les réseaux sociaux, au moment de son départ, il avait exprimé son attachement pour Marseille en indiquant qu’il aurait aimé y rester, mais des choix différents ont finalement été faits par la direction de l’OM, optant pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Alexis Sanchez a refusé une offre mirobolante de l’Arabie Saoudite

De son côté, Alexis Sanchez prenait alors la direction de l’Inter Milan, non pas pour des raisons financières. En effet, L’Équipe rapporte que l’attaquant chilien a rejoint les Nerazzurri dans l’espoir de disputer la Ligue des Champions, un objectif qui lui tenait à cœur. Pourtant, son salaire annuel estimé à 2,8 millions d’euros nets chez les Interistes était bien en deçà des propositions mirobolantes venues d’Arabie Saoudite, où un club lui offrait un contrat très lucratif de 10 millions d’euros par an pour une saison, plus une autre en option. Ces chiffres peuvent donner le tournis.

Ainsi, la décision d’Alexis Sanchez de décliner cette offre saoudienne en faveur d’un retour à l’Inter Milan témoigne de sa motivation et de son engagement envers le club italien, mais aussi de son attachement à ses ambitions sportives. Ce soir, au stade Vélodrome, le public marseillais aura ainsi l’occasion de saluer son ancien attaquant, toujours motivé par des enjeux sportifs.