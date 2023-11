Alors qu’un nouveau renfort offensif est attendu cet hiver, la direction de l’OM a déjà pris une décision concernant Pierre-Emerick Aubameyang.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang poussé vers la sortie ?

L'Olympique de Marseille traverse actuellement une période délicate en championnat. L’OM reste sur une série de quatre matchs sans victoire et occupe la 12e place de Ligue 1, à trois points de la zone de relégation. Ce classement préoccupe les nombreux supporters du club, car leur équipe réalise un début de saison inquiétant. Parmi les points d'inquiétude, le secteur offensif se distingue aussi, puisque les recrues estivales peinent à répondre aux attentes. La situation de Pierre-Emerick Aubameyang est d’ailleurs particulièrement scrutée.

Recruté pour succéder à Alexis Sanchez, retourné à l’Inter Milan cet été, l’international gabonais n'a pas encore réussi à faire la différence, marquant seulement un but en douze matchs de Ligue 1 cette saison. Cette inefficacité offensive suscite de vives critiques à son égard, alimentant les spéculations sur un possible départ de l’OM, qui envisage de recruter un nouvel attaquant cet hiver. Cependant, selon le journal espagnol AS, Pierre-Emerick Aubameyang ne figure pas sur la liste des partants.

Pierre-Emerick Aubameyang maintenu à l’Olympique de Marseille

Même si les débuts de l'ancien attaquant de Chelsea et du FC Barcelone à l'OM sont compliqués, la direction marseillaise n'envisagerait pas de se séparer de lui dans un futur proche. Malgré les opinions divergentes, notamment celle de Rachid Zeroual suggérant qu'Aubameyang a "choisi le mauvais club", le président Pablo Longoria a toujours confiance en l'attaquant de 34 ans, dont le contrat expire en juin 2025.

De plus, le salaire imposant de l’ancien buteur du Borussia Dortmund rendrait son départ improbable pour le moment. La source conclut alors que le natif de Laval est jugé comme intransférable pour le moment à Marseille. Cela souligne la volonté du club phocéen de soutenir ses joueurs malgré les difficultés et de travailler sur des solutions internes pour améliorer les performances de l’équipe, plutôt que d'opter pour des changements drastiques dès cet hiver.