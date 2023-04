Publié par ALEXIS le 14 avril 2023 à 12:40

L’entraîneur de Grenoble, Vincent Hognon, se méfie de l’ ASSE, qui est sur une longue série positive, mais prépare un coup contre Saint-Etienne.

Après son déplacement victorieux au stade Charléty contre le Paris FC (2-4), l’ ASSE se déplace une nouvelle fois. Saint-Etienne affronte Grenoble, lundi à 20h45 au stade des Alpes, en clôture de la 31e journée de Ligue 2. L’objectif de l’équipe de Laurent Batlles en Isère ne change pas, il veut pousser la série d’invincibilité le plus loin possible.

L’AS Saint-Etienne est invaincue lors de ses 9 derniers matchs (6 victoires et 3 nuls), soit 21 points glanés sur 27 possible. Contrairement à l’ASSE, qui a fait un début d’exercice catastrophique et lutte pour se maintenir en Ligue 2, l'équipe de Grenoble est plutôt régulière et fait une saison remarquable. 6e au classement avec 47 points, elle est déjà assurée du maintien.

ASSE : Vincent Hognon, « on occupe une belle place qu’on veut améliorer »

Néanmoins, Vincent Hognon (48 ans) vise toujours plus haut, comme il l’a confié à Poteaux-Carrés. « On est plutôt tranquille vu qu’on fait une très bonne saison... On sait l’objectif qu’on veut atteindre, on est dans la progression […]. On occupe une belle place au classement qu’on veut garder, voire améliorer », a-t-il prévenu. Le coach de Grenoble reste quand même prudent avant d’affronter l’ ASSE (11e avec 39 points). Il avoue qu’il « s’attend à un match difficile ».

« L’AS Saint-Etienne n’est pas dans la même catégorie que nous, niveau club, équipe et budget… c’est de très loin différent ! On sait que Sainté est dans les premiers de la phase retour, invaincue en 9 matchs avec une excellente attaque. Je sais quel va être le niveau exigé pour nous pour réaliser un résultat », a-t-il commenté, à trois jours de la rencontre avec l’ ASSE.