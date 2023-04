Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 10:34

Alors que l' OM se déplace à l'OL dimanche soir, l'enjeu est énorme autour de cette rencontre, et Marseille va devoir mettre fin à une incroyable série.

OL-OM : L'Europe pour l'un, la deuxième place pour l'autre

C'est un choc au sommet qui nous attend dimanche soir au Groupama Stadium. Longtemps hors course pour une qualification européenne en fin de saison, l'OL est revenu en force ces dernières semaines, et n'a plus que 5 points de retard sur la cinquième place à l'heure actuelle. En face, l' OM vient tout juste de récupérer sa seconde place, et compte bien la garder jusqu'à la fin de ce sprint final. Pour cela, une victoire à Lyon sera impérative pour conserver une avance notable sur l'AS Monaco et le RC Lens.

Un enjeu colossal pour ces deux équipes, qui possèdent des dynamiques toutefois bien différentes, surtout lorsqu'il s'agit de jouer à domicile et à l'extérieur. Pour l'Olympique Lyonnais, le Groupama Stadium est loin d'être une forteresse imprenable puisque les Gones ne sont que la 7e équipe du championnat à la maison. De l'autre côté, l' OM est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison. En revanche, Igor Tudor et sa bande arrivent sur un terrain où Marseille peine à gagner depuis de nombreuses années.

OM : Marseille n'a plus gagné à Lyon depuis 16 ans

Voilà une statistique qui devrait donner quelques sueurs froides aux supporters de l' OM. Si Marseille sera sans doute favori pour cette rencontre, le match n'est pas gagné d'avance, loin de là. En effet, pour retrouver la trace d'une victoire marseillaise à Lyon, il faut remonter au 11 novembre 2007. Ce soir-là, c'est grâce à un doublé de Mamadou Niang que l'Olympique de Marseille était parvenu à faire tomber l'OL.

L' OM n'a donc toujours pas gagné au Groupama Stadium depuis que Lyon évolue dans ce stade, et la possibilité de mettre fin à cette disette devrait grandement motiver les joueurs d'Igor Tudor à faire une belle performance dimanche soir.