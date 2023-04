Publié par Timothée Jean le 18 avril 2023 à 22:12

La direction de l’ OM se prépare à un grand ménage estival et a déjà pris la décision de se séparer de l’un de ses défenseurs centraux.

2e de Ligue 1 à 7 journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille devra lutter avec le RC Lens et l'AS Monaco pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. En attendant, les dirigeants marseillais planchent déjà sur le prochain mercato estival.

La direction de l’ OM est déterminée à attirer de nouveaux renforts cet été, mais les limitations financières du club posent problème. C’est en partie à cause de ces difficultés économiques que Pablo Longoria et la cellule de recrutement de l’ OM cherchent des moyens de recruter à prix malin, en misant des joueurs en fin de contrat.

Les pistes menant à Wilfried Zaha et Marcus Thuram sont évoquées dans ce sens. La solution la plus simple pour recruter plus sereinement sera en tout cas de dégager des revenus supplémentaires en cédant certains éléments. C'est dans cette perspective que Mattéo Guendouzi est alors cité parmi les futures ventes de l’ OM. En attendant, Eric Bailly est déjà fixé sur son sort à Marseille.

OM Mercato : Marseille ne conservera pas Eric Bailly

Prêté par Manchester United, le défenseur central ivoirien est l’une des grosses déceptions du mercato estival de l’ OM. Freiné par des blessures récurrentes, Eric Bailly n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot phocéen, ne disputant que 13 matchs de Ligue 1 cette saison pour 4 titularisations.

Des performances pas vraiment suffisantes pour convaincre la direction de l’Olympique de Marseille de le conserver malgré quelques bonnes prestations lors de ses premières apparitions. Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme en effet que la direction de l' OM n'a pas l'intention de lever son option d'achat estimée à environ 10 millions d’euros.

Cette clause pouvait être automatiquement levée si le joueur de 28 ans disputait la moitié des matchs de la saison. Mais la direction de l'OM a déjà tranché pour son avenir. Cantonné sur le banc de touche marseillais en cette fin de saison, Eric Bailly s’apprête à retourner à Manchester United, où son contrat expire en juin 2024. L’ancien défenseur de Villarreal devra trouver un nouveau point de chute en vue relancer sa carrière.