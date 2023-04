Publié par Thomas G. le 20 avril 2023 à 11:11

À trois jours de la réception de l'AS Monaco, le RC Lens connaît la durée de suspension de Salis Abdul Samed qui avait été exclu face au PSG.

Battus le week-end dernier sur la pelouse du Parc des Princes, les Sang et Or ont dit adieu à leurs derniers espoirs d’être champions. Le RC Lens compte désormais 9 points de retard sur le PSG qui se rapproche d’un 11e titre en Ligue 1. En plus de la défaite, les Lensois ont également perdu un taulier samedi dernier. Exclu à la 19e minute, le milieu du RC Lens, Salis Abdul Samed va manquer plusieurs matchs.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict et l’international ghanéen a été suspendu 3 matchs. Salis Abdul Samed sera donc absent pour la réception de l’AS Monaco, le match en retard face à Toulouse et le choc face à l’OM. Un coup dur pour le RC Lens qui va devoir faire sans l’un de ses cadres pour ces rendez-vous importants.

Salis Abdul Samed avait été recruté cet été en provenance de Clermont pour remplacer Cheick Doucouré. Le milieu de 23 ans s’est rapidement acclimaté à l’environnement lensois pour devenir l’un des pions essentiels de l’effectif de Franck Haise. Salis Abdul Samed a pris part à 33 matches cette saison et son absence pourrait s’avérer préjudiciable durant ses 3 matchs.

RC Lens : Le RCL peut faire un grand pas vers la Ligue des Champions

Malgré l’absence de Salis Abdul Samed pour la réception de l’AS Monaco, les hommes de Franck Haise pourront s'appuyer sur un soutien de taille ce samedi. Le Stade Bollaert-Delelis sera une nouvelle fois à guichets fermés pour ce choc entre le 3e et le 4e de Ligue 1. En cas de victoire face aux Monégasques, les Lensois prendraient 5 points d'avance à six journées de la fin du championnat.

Dans le même temps, le RC Lens pourra également compter sur son meilleur buteur Loïs Openda. L’international belge, auteur de 15 buts cette saison, a été élu meilleur joueur du mois de mars par l’UNFP. Une belle reconnaissance pour l’attaquant de 23 ans qui continue d’impressionner pour sa première saison avec les Sang et Or.