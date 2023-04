Publié par Leonard le 19 avril 2023 à 15:28

Alors que Loïs Openda a réalisé un mois de mars exceptionnel avec le RC Lens, une grande nouvelle est tombée au RCL pour l'attaquant belge.

RC Lens : Loïs Openda élu joueur du mois de mars

D'un point de vue collectif, le RC Lens a engrangé 7 points sur 9 dans la course à la Ligue des Champions durant ce mois de mars. Les Lensois ont pu compter sur des performances de haute volée de la part de leur attaquant de pointe Loïs Openda. Auteur d'un triplé en quatre minutes seulement contre le Clermont Foot (4-0) et d'un doublé contre le SCO d'Angers (3-0), le Belge a su porter son équipe.

Auteur d'une première saison plus que convaincante au sein du RC Lens avec 15 buts au compteur dorénavant, Loïs Openda a remporté le trophée UNFP du joueur du mois de mars en Ligue 1 grâce à ses belles performances. Il a devancé deux autres attaquants du championnat, Folarin Balogun (Reims) et Elye Wahi (Montpellier). En remportant ce trophée, il est le troisième joueur lensois de l'histoire à glaner ce titre.

Un avenir au RCL pour Loïs Openda ?

Transféré cet été en provenance du Vitesse Arnhem pour environ 10 millions d'euros, le Belge s'est parfaitement acclimaté au sein du RC Lens. Décisif à 15 reprises en Ligue 1, Loïs Openda attire les convoitises de grands clubs européens. L'Inter Milan aurait par ailleurs commencé à s’intéresser au buteur lensois. Nul doute que des offres pourraient débarquer sur la table des dirigeants du RC Lens durant l'intersaison, mais le joueur lié au club jusqu’en 2027 souhaiterait poursuivre son aventure dans le Nord.

En s’inclinant contre le PSG (3-1) samedi dernier, les Sang et Or ont dit adieu à leur chance de titre en championnat. Pour autant, une qualification en Ligue des Champions fait office d’objectif dans ce sprint final. Actuellement 3e de Ligue 1 avec 63 points, le RC Lens aura encore deux affrontements capitaux pour une place en C1 l'an prochain. Avec la réception de Monaco ce week-end et de l'OM dans deux semaines, le sprint final s'annonce relevé pour les hommes de Franck Haise.