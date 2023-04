Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 11:21

En quête d’un éventuel successeur à Christophe Galtier, Luis Campos ferait de José Mourinho sa priorité. Le coach de l’AS Roma a répondu à l’intérêt du PSG.

PSG Mercato : Le Paris SG s'active pour José Mourinho

Également visé par Chelsea et le Real Madrid, José Mourinho constitue une véritable priorité pour Luis Campos, qui travaille activement au remplacement de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. De plus, sa venue pourrait convaincre Harry Kane de quitter Tottenham pour rallier le club de la capitale française. RMC Sport a même dernièrement assuré que « Mourinho ne cache plus en privé qu’il ne ferait pas la sourde oreille si une proposition arrivait sur sa table. »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, José Mourinho pourrait ainsi quitter l’AS Roma au terme de la saison en cours pour commencer un nouveau challenge, probablement au PSG. Cependant, le technicien portugais ne semble pas être sur la même longueur d’onde que les informations qui circulent sur son avenir.

José Mourinho déclare sa flamme à l'AS Roma

En effet, en marge de la qualification de son équipe jeudi soir, pour les demi-finales de la Ligue Europa face à Feyenoord (4-1), au Stadio Olimpico, José Mourinho a jeté un énorme froid sur les ardeurs du Paris Saint-Germain le concernant. Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid, notamment, s’est livré à une véritable déclaration d’amour pour le club italien, laissant penser qu’il serait prêt à poursuivre l’aventure avec les Giallorossi la saison prochaine.

« Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher. Je suis heureux parce que j'aime les gens ici, et ils m'aiment bien. J'ai l'impression que tout le monde à Trigoria me respecte et respecte les autres. (…) Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions, mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens d'ici. J'ai vu une joie immense chez les gens », a déclaré José Mourinho avant d’écrire son bonheur à Rome. Luis Campos et le PSG sont donc prévenus, il faudra se montrer très convaincants pour faire changer d’avis José Mourinho cet été.